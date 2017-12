Ha donat molt de joc.

Te'n vas un dia a l'IKEA i mentre amuntegues cartrons per llençar, arriben el Martí i el Nil i et diuen: "No, papa, puc agafar alguns cartrons". I jo: "Sí, i tant". I es posen a pintar, i a dibuixar...a crear, sense parar.

I fan un "posa-bolis".

I fan unes "ulleres per gravar fotos i videos". Brutals. I el Martí, per enrecordar-se del que grava, li posa número i ho apunta al costat de les ulleres. És la seva targeta de memòria particular. I el Nil em grava un video. I em tira unes fotos. I les posen a carregar. És el que veuen a casa, què hi vols fer!

I el Martí fa el seu dibuix estrella. "El pòster de les bèsties". Es passa tota la tarda de muntatge de mobles dibuixant monstres. I me'ls ensenya. I a la Mariona. I me'ls explica. I se'n va a dormir. I l'endemà al matí, segueix. No vol esmorzar fins que no acabi. Esmorza a les 12 hores. Treballa sense parar. Li encanta. I bo i dinant, m'explica que potser en podríem fer alguna cosa més. Li dic que sí. Potser una pel.li. S'emociona. M'emociono. En tria (i ens en fa triar) alguns de bons. La resta són dolents. S'enfrontaran. "Scary monsters" es dirà. Ens emocionem. Al cap i a la fi són Les Personetes Creatives. Han de fer honor al seu blog. I avui, i, sobretot el Martí, li ha fet honor. En majúscules.