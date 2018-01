Estic segura que si llegiu el nom de Maria Montessori molts de vosaltres sabreu qui era, o si més no us sonarà el mètode o filosofia Montessori que d’ençà un temps cap aquí s’ha posat tant de moda.

Maria Montessori fou una pedagoga, educadora, científica, metge (de fet va ser la primera dona italiana que es va doctorar en medicina), psiquiatra, filòsofa, antropòloga, biòloga, psicòloga, feminista i humanista italiana que va capgirar la pedagogia als inicis del segle XX. Una dona revolucionaria pel seu temps que proposava que el joc és la base de tot aprenentatge pels infants i el va catapultar com a element imprescindible per entendre el comportament dels més menuts. De fet, Maria era contemporània al seu temps amb Sigmound Freud i la malaltia mental dels infants també va captar la seva atenció durant molt temps. Va establir que l’ambient de criança i les condicions afectives tenien un impacte crucial en el desenvolupament posterior de trastorns psicològics. Va anar més enllà, i va defensar sempre que aquestes patologies mentals no havien de ser oblidades sinó treballades per descobrir el potencial de cada nen, ocult darrera dels seus trastorns.

Fent un petit resum, Montesssori ens explica que el nen i la seva educació es basa en una tríada: Amor, Ambient i la relació que el menut estableix amb el seu entorn. És a partir d’aquesta premissa, que s’inicia en l’elaboració de material que pugui ser utilitzat pels nens per al seu descobriment i aprenentatge. El paper de l’adult ha de ser el menys impositiu i dirigit possible i deixar que siguin els propis petits que marquin el seu camí i descoberta.

Avui vull parlar-vos d’un recurs que utilitzen molt en la gestió de les emocions i concretament de la ràbia o la ira. Es tracta de l’ampolla de la calma.

M’agrada perquè és un instrument que podem elaborar nosaltres mateixos conjuntament amb els petits i per tant té un valor afegit de fer una cosa plegats i fer-ho amb el nostre toc personal.

Què necessitem?

-Ampolla de plàstic o pot transparent amb tapa.

-Aigua calenta.

-Purpurina en pols de colors.

-Cola blanca o transparent.

-Optativament, podem posar pedretes o vidrets de colors i colorant.

Construcció

Introduïm dins l’ampolla l’aigua calenta i barregem dues cullerades de cola blanca. Agitem bé la barreja fins que veiem que s’ha dissolt completament la cola. A continuació introduïm les purpurines, pedretes o material que haguem escollit. Tapem i tornem a sacsejar.

Com i quan l’utilitzem

Funciona com una bola de neu. Hem d’agitar l’ampolla amb energia i després deixar-la quieta i observar com la brillantina es va movent i dansant sobre l’aigua. En molts menuts (i adults) té un efecte hipnòtic. Ens transporta a la calma i serenor. Quan l’infant està enfadat o nerviós el seu ritme cardíac i respiratori s’accelera, el que comporta una pujada del cortisol (hormona de l’estrès), que fa que el nostre cos es prepari per a “l’atac”. En aquestes situacions és important oferir alternatives que facin focalitzar l’atenció dels nens en estímuls de ritmes pausats. El fet de concentrar-nos en la baixada i moviment de la purpurina surant a l’aigua ajuda a sincronitzar un ritme intern més lent. I això, ajudarà a restablir la calma abans.

Com tot, cada nen respon de manera diferent a aquesta ajuda.

Com experiència personal haig de dir que la gran majoria de petits amb els que l’he treballat s’han sentit millor utilitzant l’ampolla de la calma en moments d’angoixa i ràbia. I de fet, són els mateixos que la demanen quan es senten accelerats.

Ara només queda que ho proveu. Endavant!

