Què fem per evitar l'assetjament escolar i els abusos a menors?

Assisteixo atònit al rebombori que es produeix de manera recurrent cada tres o quatre anys en l’àmbit educatiu, quan l'administració de torn es creu amb l'obligació de canviar-ho tot en superfície per deixar el fons tal com estava, com fan de tant en tant els supermercats, que ho canvien tot de lloc perquè el client hagi de fer-hi més voltes però, al cap i a la fi, acaben venent els mateixos productes i la qualitat no ha augmentat.

Les noves tendències educatives malden per canviar els noms de les coses perquè semblin més modernes i adaptades als nous temps, quan no són més que imatge. Per això, passen dels suficients i els insuficients als progressa adequadament i necessita millorar, després tornen novament als suficients i insuficients i acaben avui amb una criatura nova: els assoliment suficient i no-assoliment. I fins a la pròxima... D’altra banda, les metodologies de moda passen ara pel treball en projectes i, apa...! Tothom a fer projectes sense solta ni volta...! I els docents, amb la millor voluntat, es tornen bojos per intentar assimilar cada novetat fins que, quan comencin a assumir-la, una nova administració els torni a canviar les coses.

I mentre passa això i tenim els mestres entretinguts fent cursets inútils per a assolir les noves maneres de fer, que queden obsolets a cada nou canvi, es van negligint sistemàticament dos aspectes cabdals que afecten de manera molt greu les nostres criatures des de fa molts i molts anys: l’assetjament escolar, altrament dit bullying i els abusos sexuals a menors.

I jo em plantejo: no seria molt més útil ocupar els nostres docents a aprendre a ensenyar a afrontar aquests dos gravíssims perills, que són una veritable lacra? Detecció de casos, protocols d'actuació al centre docent, formació a les famílies, educació als menors perquè sàpiguen llegir els indicis típics d’aquestes dues situacions en el seu estat més incipient i, per tant, més innocu, recursos perquè sàpiguen com han d'actuar si s'hi troben... Això és el que hem de fer! Deixem-nos de tanta retòrica estèril i tant de canvi inútil que, al cap i a la fi, no redunda en l’assoliment d’una millor formació per als més joves i optimitzem l'esforç dels docents a l'escola ocupant-los en problemes que són ben vius i que ataquen greument la dignitat de les nostres criatures.