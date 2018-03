N'havia sentit a parlar molt bé, però s'havien quedat curts. Si "L'illa de Paidonèsia" va ser el llibre del 2017 a casa, "Una història de futbol" té tots els números de ser el del 2018. L'estem acabant de llegir en veu alta, un capítol cada nit, i sens dubte és una autèntica delícia! Quina meravella! Però no només per les gatxans: per mi és un plaer! Em moro de ganes d'asseure'm amb elles i avançar una mica més en una història del tot rodona, com una pilota de futbol.

Els protagonistes són en Zuza i en Dico, dos nens brasilers que són amics de l'ànima. Tenen una colla amb la juguen a futbol quan surten d'escola (brasilers i futbol? no m'ho puc creure...) i amb els que decidiexen inscriure's a un campionat de futbol. La història avança mes a mes, seguint la seva trajectòria en aquest campionat, però no us deixeu enganyar: el futbol no és més que l'excusa per explicar-nos els seus problemes quotidians, les seves discusions, alegries, enamoraments, vaja, per explicar-nos la vida. I és que es tracta d'una novel·la plena de vida, d'emocions, de petites aventures i enganys. Per què tant llibre destinat a parlar d'emocions quan una bona història com aquesta ens les fa viure totes?

Una història que, a més te lectura per nens i per grans. Els nens i nenes s'hi veuen del tot reflectits, riuen i viuen el que els passa als protagonistes. Però els adults anem copsant els detalls de la història que ens porten al desenllaç final i també riem i vivim de primera mà la història. I és que "Una història de futbol" parla de fer-se gran i per aquí ja hi hem passat!

I tot això al Brasil de... 1950! si! Quan vaig llegir l'any, ja avançada la novel·la, em va sobtar moltíssim, perquè la història em resultava totalment actual! Potser perquè hi ha coses que sempre seran iguals: l'amistat, l'amor, la família, la rivalitat, compartir i col·laborar... i que a una colla de nens els fas feliços posant-los davant una pilota!

Menció apart mereixen les precioses, espectaculars, il·lustracions de l'Andreu Llinàs! Divertidíssimes, capten perfectament l'essència dels moments i complementen del tot l'història amb un toc d'humor. Em recorden moltíssim la capacitat de dibuixar emocions i moments d'en Sempé.

Així que no us deixeu enganyar pel títol i llegiu-lo! No el deixeu només pels nens, no sabeu el que us perdríeu! Mai parlo amb tanta vehemència, o si més no ho intento, però us garanteixo que no us decebrà gens!

Llibre: Una història de futbol

Autora: José Roberto Torero. Il·lustrador: Andreu Llinàs. Traductora: Marina Espasa

El publica: Blackie Books

Edats: a partir de 9 anys.

Preu: 16€