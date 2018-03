Hi ha llibres que ens poden atrapar per una història trepidant. D'altres perquè ens sentim identificats amb algun personatge i la seva història. I d'altres que senzillament ens agraden perquè són bonics, perquè s'ha de ser una soca insensible per no apreciar-ne la bellesa i perquè ens fan somriure, sentir-nos bé, aquella sensació de "quin plaer!".

Doncs "Rosa a puntets" és un d'aquests darrers. Una història bonica, delicada, romàntica, amb una ambientació meravellosa que ens transporta a un poblet on una dona, l'Adèle, porta una cafeteria per on passa tot el poble. És una dona optimista, alegre, amable, però els dies de pluja es tanca a casa i no es veu ni amb cor de sortir al carrer. Però, mica en mica, l'aparició d'unes botes, un impermeable, un paraigües... faran a l'Adela veure que la pluja pot ser també bonica i que l'amor ens pot ajudar a vèncer aquests monstres que de vegades no ens deixen avançar.

Ara em direu: "però si això està ple de sucre!!!!!" si, i què? que no cal de tant en tant una mica de sucre a la vida? que no pot ser bonic l'amor? "Rosa a puntets" ens porta aquesta dolçor de l'amor romàntic, d'una novel·la de Jane Austen o d'una pel·lícula de la Nora Ephron que de tant en tant ens fa tanta falta. I si la història és bonica, les il·lustracions són una meravella: amb un aire clàssic que ens transporta als anys 40-50, els dibuixos sense línia definida i uns colors que refermen aquest romanticisme. I flors, moltes flors! Que l'amor vol flors!

Ah, i gran edició, que un llibre així en segons quines mans podria haver estat una cosa rosa ensucrada brillant, i, en canvi, Impedimenta ha sabut tractar-lo com es mereix.

Així que deixeu de banda les emboiramentes, el cinisme i la grisor, aneu a la llibreria, agafeu-lo, fullegeu-lo i deixeu-vos endur per l'amor. No us decebrà!

Llibre: Rosa a puntets (aquí podeu veure'n un vídeo de promoció)

Autora: Amélie Callot. Il·lustradora: Geneviève Godbout. Traductora: Anna Gorina

El publica: Impedimenta

Edats: a partir de 6 anys.

Preu: 21,95€