16. L'Olivia es prepara per al nadal

Fa un temps ja vaig parlar de l'Olivia. Aquesta porqueta ens té el cor robat i, tot i que fa temps que no surt cap nou títol en català, això no suposa una excusa per oblidar-la. Les gatxans la rellegeixen sovint i aquests dies L'Olivia es prepara per al Nadal ha aparegut al sofà ja un parell de cops.

S'acosta nadal i l'Olivia ajuda a preparar-ho tot, però, com sovint li passa, la seva manera d'ajudar és molt pecular... I és que ella és així, si t'agrada bé i si no tu t'ho perds, no canviarà. Té la inocència dels nens i alhora la seva mala baba, potser per això agrada tant, perquè hi veuen una exageració d'ells mateixos. A més, trenca el prototip de nena bona, ella té els seus principis, corre aventures, canta, crida, corre, demana i exigeix, vaja, com una nena qualsevol (si més no les que tinc jo a casa). Ella mira de fer-ho tot el millor possible, el que passa és que de vegades les circumstàncies no ajuden...

Els àlbums de l'Olivia són fantàstics per a aquells nens i nenes que comencen a llegir: poca lletra i divertits, però també pels que encara no en saben perquè els dibuixos són molt divertits i permetes seguir la història. I també pels més grans, perquè tenen detalls graciosos també a un altre nivell i les històries són tan divertides que enganxen. Amb ganes de que se n'editin de noves!

Llibre: L'Olivia es prepara per al nadal

Autor i il·lustrador: Ian Falconer. Traductora: Nàdia Revenga

El publica: Andana Editorial

Edats: a partir de 5 anys.