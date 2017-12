4. Il·luminatomia

Em dic Mireia, soc biòloga (si, si, biòloga) i professora d'antropologia física (si, si, d'antropologia). Tinc dues filles bessones, a casa el hi diem les gatxans, que són les culpables de retornar-me a la literatura infantil i juvenil. Jo era una nena amb unes trenes llargues que estava tot el dia enganxada a un llibre i ara soc una dona amb cabell de mida variable que quan pot s'hi torna a enganxar. I com una de les coses que més m'agraden de la lectura és poder-la compartir i comentar amb els demés, vaig decidir començar a escriure sobre els contes que anàvem llegint a casa. Aquest no és un blog de crítica literària, no hi entenc prou com per fer-ho, senzillament parlo d'aquells contes que ens han agradat, que ens han emocionat i que no deixem de recomanar als amics com vosaltres.