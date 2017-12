13. Enfonsat!

Hi ha autors que primer et sorprenen, després t'agraden, i mica en mica et descobreixes esperant el seu nou llibre. I aquest és el cas d'en Rob Biddulph. Aquest autor i il·lustrador britànic i multipremiat s'està convertint, història rera història, en un dels mesies esperats des que l'any 2015 va traduir-se Quin vent el seu primer àlbum il·lustrat.

I aquesta tardor ens ha arribat Enfonsat!, la nova aventura del protagonista de Quin vent, el pingüí Blau. Aquest cop, juntament amb els seus amics, en Blau es transforma en pirata, rera les passes del capità Pau Tauló i el seu galió, el Terror de Neptú. Ja veieu que els ingredients hi són tots: animals, aventura, pirates, amistat... i no decep gens! Els nanos s'ho passen pipa, fins i tot els més grans. I és que la sonoritat del text en vers és molt agradable d'escoltar i de llegir, permet jugar amb les entonacions i fer més interessant l'aventura, (aquí es nota el paper d'una bona traductora com l'Anna Llisterri).

Les il·lustracions d'en Biddulph sens dubte col·laboren a crear aquest món divertit i emocionant. Les textures, els colors ben llampants i alegres i sobretote els detalls que vas descobrint mica en mica i que resulten d'allò més atractius per a la canalla, que s'hi està estona abans no et deixa passar la pàgina. S'ha de veure tot i no podem perdre detall! Ja veureu, un autor dels que creen addicció!

Llibre: Enfonsat!

Autor i il·lustrador: Rob Biddulph. Traductora: Anna Llisterri

El publica: Andana Editorial

Preu: 14,90€

Edats: a partir de 5 anys.