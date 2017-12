3. Contes de bona nit per a nenes rebels

"Mama, tu ets feminista?". Aquesta pregunta me la va fer una de les meves filles no fa gaire. Si, soc feminista, però és que no concebo que hi hagi algú al món que no ho sigui, que no busqui la igualtat entre persones, siguin del sexe que siguin. Igualtat en drets, deures i oportunitats.

Sens dubte els models que hem vist en molts camps han estat sempre majoritàriament masculins. Digueu-me el nom d'una científica que no sigui Marie Curie? I per què? Perquè qui tradicionalment ha tingut l'oportunitat de dedicar-se i escriure ciència han estat els homes i les dones que s'hi han dedicat han estat sovint arraconades i ningunejades (si voleu un exemple busqueu Rosalind Franklin...).

Darrerament sovintegen col·leccions dedicades a dones "importants", dones que van ser pioneres, lliures, que van contribuir a canviar el món o que són com petits brots dins la uniformitat masculina regnant. Però aquestes col·leccions, algunes molt bones, ben escrites, il·lustrades i editades, sempre acaben en els noms de sempre: Amelia Earhart, Frida Khalo, la citada Marie Curie... i no sortim d'aquí. El llibre del que us parlaré avui suposa un pas més enllà i ens presenta 100 dones, 100 exemples de que les dones podem destacar en camps molt diferents i contribuir a canviar el món. O no és cert que "les dones sostenen la meitat del cel"?

"Contes de bona nit per a nenes rebels" ens presenta la història de 100 dones que des de camps ben diversos, camps sovint considerats com a masculins i en els que s'han hagut d'obrir camí. Cantants, físiques, escriptores, polítiques... totes i tenen cabuda (bé, Rosalind Franklin no hi apareix... per quan un llibre sobre la seva vida?). Un molt bon llibre per llegir en família, per comentar, que permet anar regant la llavor feminista en la canalla. Per mi un plus important és que les il·lustracions estan fetes per 60 il·lustradores, donant també visibilitat a les dones en aquest camp, i fent del llibre una peça única també a nivell artístic.

Sens dubte és un llibre imprescindible, hauria de ser a totes les escoles i a totes les cases, però no només "a les tauletes de nit de totes les nenes i dones que coneguis". I és que aquí és on crec que falla el llibre: en el títol, en el target que busca. No aconseguirem gran cosa si dirigim el missatge només a les nenes. I els nens? no han de saber els nens que les dones poden dedicar-se a allò que més els agradi i fer grans coses? No han de ser conscients de que hi ha hagut grans dones al llarg de la història? Els models femenins ho han de ser per tots, i un nen es pot sentir inspirat per Frida Kahlo igual que una nena per Miró. És una crítica que crec que és necessària i que no treu vàlua a un llibre que, repeteixo, crec que és necessari, però les dones hem de deixar enrera que el canvi és passar de princeses a dones emprenendores, el canvi és que els nois vegin també necessari aquest pas.

Llibre: Contes de bona nit per a nenes rebels

Autores: Elena Favilli i Francesca Cavallo. Il·lustradores: diverses

El publica: Estrella Polar

Preu: 19,95€

Edats: a partir de 7 anys.