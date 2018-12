No passaran! (de nou)

Alerta ultra

Amb el re-auge de l'extrema dreta a Europa cal reflexionar des de les institucions educatives sobre què podem fer per evitar que aquests nens i nenes actuals caiguin a les extenses xarxes del populisme xenòfob en un futur proper. Les teories que veuen la història d'una manera cíclica no són gaire encoratjadores pel que fa al porvenir que ens espera i com passa amb el canvi climàtic o ha passat amb les diferents alertes mundials com el forat de la capa d'ozó o la SIDA cal actuar abans que sigui massa tard.

Sóc del parer que no podem avaluar un sistema educatiu fins que passin unes generacions perquè serà aleshores quan es podrà comprovar en diferents àmbits si ha funcionat per arreglar una societat malalta o per crear-ne una de millor. De poc serveix que uns infants tinguin uns resultats PISA impactants el 2015 si aquests mateixos són una colla de feixistes el 2028.

Propostes escolars a anys vista

Cal continuar amb els programes d'inclusió escolar i convertir les escoles en espais de llibertat on es parli i es debati de tot. Només algú que està en contra de la llibertat d'expressió ha de tenir por del debat a l'escola; debatre és créixer amb arguments i no sent un xaiet que es guia pel ramat i s'exposa als seus errors. Les persones que són capaces de trobar arguments i defensar-los també seran capaces de destrossar els arguments de qui les vol fer combregar amb les seves rodes de molí. Tots els règims totalitaris del món han estat sempre enemics del pensament lliure dels individus.

Fixem-nos que un dels punts del partit ultra VOX és la derogació de les lleis de memòria històrica i és precisament per facilitar que la història es pugui tornar a repetir gràcies a la desinformació de la gent. No es pot permetre, si coneixem el passat evitarem caure en els mateixos errors.

Un altre punt clau a tractar en els propers anys és com des de l'escola es pot atacar el punt de flotació dels extremismes i per aquí hi passen indubtablement els anàlisis dels mitjans de comunicació i les seves fake news. Hem vist com la intenció de vot s'ha manipulat a diferents països a partir de notícies falses i ha portat a conseqüències tan greus com el senyor Trump o el mateix Brexit. L'escola ha d'explicar com detectar aquestes notícies ja tinguin intencions polítiques o comercials.

Al mínim símptoma

Aconsello ferventment la lectura de l'article "Los cachorros de la reconquista" on un professor d'institut andalús relata amb impotència i preocupació com diversos alumnes seus s'han vist seduïts per la ultradreta. La conclusió és que cal un professorat compromès que no en deixi passar ni una al mínim símptoma de xenofòbia, homofòbia o intolerància cap a les idees de les altres persones.

Recordo que en una escola on vaig treballar fa molts anys vaig detectar un nano que dibuixava esvàstiques a l'agenda. Vaig comentar-ho amb preocupació a la seva tutora i em va dir que eren coses de canalla. No va fer res. Per mandra, per ignorància o per por a perdre temari ho va deixar córrer i no va aprofitar una oportunitat per parlar-ne i és una pena perquè aquestes petites coses, aquestes "canallades" com va dir, poden ser la llavor d'alguna cosa més greu que podria ser aturada d'arrel.