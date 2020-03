JoEmQuedoACasa Mainada confinada

Confinats

A tots ens han arribat desenes de cadenes amb activitats i recomanacions diverses per fer amb mainada a casa en l'intent de fer més suportable aquesta temporada d'incertesa que ens ha vingut donada.

Jo, que remeno la informàtica educativa des de principis de segle, us vull recomanar unes activitats relacionades amb les Ciències de la Computació (pensament computacional) que poden fer criatures de totes les edats; sí, fins i tot els que encara no saben ni llegir. Es tracta d'activitats intuïtives en les quals han d'explorar l'assaig-error la qual cosa aporta un aprenentatge significatiu en una època on l'infant està destacant -cada vegada més- per una preocupant manca de perseverança fruit de la quantitat d'estímuls que té. Si ens dediquem a la docència i/o tenim canalla per casa hem notat com cada vegada es concentren menys estona fent una activitat i de seguida necessiten canviar a fer-ne una altra encara que la primera hagi quedat a mitges. Si les activitats són molt motivants i amb gran contingut creatiu potser aconseguirem que s'hi vagin agafant i el codi pot resultar molt atractiu.

www.code.org

Aquesta és la millor pàgina educativa del món, ras i curt. Actualment hi ha més de 74 milions (sí, milions) de projectes creats relacionats amb aquest web. Navegar-hi és fàcil perquè et porta allà on vols: si tens un nen de quatre anys clica Alumnes i tot seguit Curs 1; dóna-li el ratolí i que s'espavili sota la teva supervisió. Si la criatura ja fa cicle superior pots començar per Curs 3 i anar fent però hi ha l'apartat L'hora del codi on té una parada obligatòria per aprendre jugant amb temes tan motivants com Star Wars, Minecraft o Frozen entre molts d'altres. Fes-hi una ullada i veuràs com també t'hi enganxes tu.

Scratch com a punt de partida

Scratch és projecte del MIT Media Lab de Massachusets, EUA, un centre universitari líder mundial en docència i investigació tecnològica. El programa totalment gratuït que es pot descarregar a tot tipus d'ordinador o aparell mòbil també permet rutllar online. Amb Scratch la mainada aprèn codi senzillament a partir de blocs de colors amb diverses accions. Aquesta gent han simplificat el codi per fer-lo més proper i adient als infants i se'n han sortit molt bé. Les possibilitats del programa són infinites i el mateix web aporta valuosa informació per docents i famílies a part de molts tutorials per iniciar-se.

Fem projectes!

El blog Crear jocs amb Scratch porta molts anys compartint projectes i ajudant a milers de persones a iniciar-se en el món de la programació

Té un apartat amb explicacions per crear jocs pas a pas i fàcilment pots fer un laberint, un Flappy Bird o un joc de marcianets d'aquells Arcade que els que tenim una edat ja hi havíem jugat.

També hi ha projectes mig fets que et pots personalitzar com el de fer un spinner; sí, aquell one-hit wonder que va estar de moda un temps però que ara ja ningú recorda com anava. A l'escola fem un taller d'Scratch i aquest petit projecte acostuma a agradar molt, seguiu l'enllaç i gaudiu-lo.

Ara us deixo que tinc un parell de criatures per casa que em demanen l'atenció. Jugueu, gaudiu, cuideu-vos molt i si us plau, quedeu-vos a casa.