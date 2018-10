CUIDAR-NOS EMOCIONALMENT: LA MILLOR EINA DE PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL

La OMS defineix la Salut Mental no com a absència de problemes o trastorns sino com la capacitat d’establir unes relacions harmonioses amb els altres, i la participació constructiva a les modificacions de l’ambient físic i social. En aquest sentit, la salut mental és la base per al benestar i funcionament efectiu d’un individu i d’una comunitat.

A nivell pràctic podem fer una radiografia del propi nivell de salut mental en funció de:

Com està la relació amb nosaltres mateixos

Com està la relació amb els altres

Com donem resposta als reptes de la vida.

Per tant, és evident que la salut mental és una dimensió contínua i variable en funció del desenvolupament de la pròpia autonomia emocional i dels estressors vitals. Considerem que hi ha un problema de salut mental o trastorn mental quan les dificultats creen un malestar significatiu i dificulten l’adaptació social o personal. Segons les estadístiques, 1 de cada 4 persones podem patir-lo al llarg de la nostra vida. Així doncs, la salut mental és cosa de tots.

Igual que en tots els àmbits de salut, en la salut mental podem fer prevenció i és molt important educar i sensibilitzar a la població d’aquesta necessitat. En aquest sentit, un important element de prevenció és la nutrició emocional. Igual que vetllem per tenir una alimentació saludable, hi ha actituds i activitats que si incorporem en el nostre dia a dia potencien la nostra salut mental, i en moments en que apareixen problemes més o menys intensos actuen com a reguladors i són fonts de millora.

Alguns ingredients que caldria incorporar a diari en la nostra nutrició emocional són:

Descans suficient : vivim en una societat que valora molt l'acció i cada cop ens sobreestimulem més, oblidant que el nostre cos i sobretot la nostra ment necessiten moments de pausa.

: vivim en una societat que valora molt l'acció i cada cop ens sobreestimulem més, oblidant que el nostre cos i sobretot la nostra ment necessiten moments de pausa. Diàleg intern positiu : la forma com ens tractem a nosaltres mateixos és un factor determinant en l'aparició de símptomes d'ansietat o depressió. Cuidar el llenguatge que utilitzem, tenir una actitud d'acceptació dels propis errors i vulnerabilitat i promoure una actitud positiva cap a la nostra capacitat d'afrontar els reptes tolerant les frustracions, augmenta considerablement el nostre benestar emocional.

: la forma com ens tractem a nosaltres mateixos és un factor determinant en l'aparició de símptomes d'ansietat o depressió. Cuidar el llenguatge que utilitzem, tenir una actitud d'acceptació dels propis errors i vulnerabilitat i promoure una actitud positiva cap a la nostra capacitat d'afrontar els reptes tolerant les frustracions, augmenta considerablement el nostre benestar emocional. Activitat física: “ mente sana in corpore sano” és un gran consell que permet que el cos es relaxi alliberant neurotransmissors que equilibren l’estat emocional. Escollir un esport o activitat que impliqui moviment és una gran eina de prevenció i higiene mental.

mente sana in corpore sano” és un gran consell que permet que el cos es relaxi alliberant neurotransmissors que equilibren l’estat emocional. Escollir un esport o activitat que impliqui moviment és una gran eina de prevenció i higiene mental. Atenció Plena: potenciar la capacitat de focalitzar l’atenció en el present per poder gaudir de les petites coses.

potenciar la capacitat de focalitzar l’atenció en el present per poder gaudir de les petites coses. Activitats plaents. Cal incorporar en el dia a dia moments gratificants generadors de plaer, i això no és un luxe: cal que hi dediquem una part del nostre temps. Ho necessitem per poder mantenir l'equilibri i compensar totes les altres activitats que ens desgasten i formen part de les nostres obligacions.

Milos Salgueda

Psicòloga i Psicoterapeuta

www.milossalgueda.com