Són els influencers una bona influència?

Ara més que mai sentim a parlar tot sovint d’instagramers, youtubers, influencers, musers… però què fan realment?

Molta gent del meu voltant segueix sobretot els famosos influencers per instagram. Acostumen a ser persones que comparteixen la seva vida en aquesta xarxa, tot parlant del seu dia a dia i promocionant-se. Per fer-ho es fan fotos que pretenen ser espontànies en llocs bonics, on hi surten somrient i lluint cos i roba. En general són noies joves i segueixen una estètica concreta. A part, les seves publicacions segueixen una línia pensada i determinada. N’hi ha de més i menys coneguts, però el que està clar és que mouen masses (sobretot d’adolescents).

A mi, però, em desperten una estranya sensació ja que crec que normalitzen el fet de tenir milers de likes i de followers. A més a més, crec que mostren una realitat que per molts és inabastable i que reforcen els estereotips de noia prima i guapa, i noi fort i valent. Des del meu punt de vista crec que seguir tant a un personatge d’aquest només incremeta la possibilitat de tenir complexes. Diverses pàgines web adreçades a adolescents donen força importància a tot aquest món, i inclús hi ha casals d’estiu i tallers per entrar-hi. També serveix per afavorir el negoci de les grans empreses tèxtils, ja que aquestes, a través dels influencers troben el canal idoni per arribar a un nou target. Plataformes com 21 Buttons en són la mostra: un lloc on tots aquests famosos etiqueten la roba que porten en les fotos que pengen per tal que els seus seguidors les puguin comprar (les filials d’Inditex hi abunden). Així, doncs, és una altra manera de publicitat, que t’arriba sense saber-ho, basant-se només en la imatge i no en el missatge.

Com a conseqüència de tota aquesta tendència podem comparar els posats, el tipus de roba i l'actitud de nens i nenes (sobretot d’aquestes últimes) en les fotos d’ara i de fa uns anys. El que veuríem seria que aquestes últimes adopten un rol de postureig màxim, en alguns casos provocatius sent encara molt joves, interioritzant i imitant les imatges que veuen a les xarxes.

Un altra resultat de tot això són els esdeveniments d’influencers que organitzen perquè els seus fans els puguin conèixer, fer-se fotos, firmar autògrafs… sovint també aprofiten per fer sortejos dels productes dels quals fan publicitat.

En conclusió: potser no ens hauríem de fixar tant en tot això i començar a tenir estil propi i mirar més enllà de la pantalla. I, sobretot, valorar i reforçar el sentit crític i no pas el culte a la bellesa i a la superficialitat.