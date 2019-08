El dol gestacional als mitjans de comunicació

Primer va ser TV3, que va obrir-nos la porta a explicar el nostre dolor. A parlar dels nostres fills i filles.

Fa uns dies, Catalunya Ràdio ens ha donat veu a dues mares per poder parlar de com ens sentim, de com hem tirat endavant, de qui ens ha ajudat i de qui s'ha estimat més mirar cap a una altra banda. Us el vau perdre? No patiu, us he posat el link just aquí!

La Lara i jo, les dues mares que hem estat convidades, no ens coneixíem. Però va haver un moment durant la conversa que a una li va tremolar lleument la veu, i l'altra la va agafar de la mà. Perquè no cal ni mirar-nos: quan has passat per aquesta terrible experiència, coneixes totes les inflexions de la veu, per menudes que siguin. Percebs tremolors que qui no ha passat per això no detecta.

L'Alba Fernandez Pous és la responsable del Quadern Feminista a El Matí de Catalunya Ràdio. L'Alba desprèn passió, respecte, amor i empatia en tots els temes que tracta perquè és màgica. És una tia amb una energia desbordant que t'escolta, t'abraça, t'acompanya, s'aparta perquè saltis al buit. I és una dona que sap què és perdre un fill.

Si no vau poder escoltar el programa, només heu de clicar sobre aquestes paraules.

Gràcies a totes les persones que ens vau escoltar.

Gràcies a tots i totes els qui vau enviar-nos tweets, privats, comentaris a Facebook, whatsapps, mails, trucades... Gràcies, gràcies, gràcies de tot cor.

Als pares i mares del grup de dol Bressols, que ens van escoltar fent un altre taller de targetes de dol: gràcies valents! Sou el meu motor, la meva inspiració, la meva ajuda quan caic. No estaria on estic sense vosaltres.