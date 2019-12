L'empatia (o la seva absència) per part del personal sanitari

Quan una parella es posa a buscar embaràs, entren en un món totalment nou. Descobreixen que hi ha parelles que triguen a aconseguir-ho, parelles que s'hi queden de seguida... Entren al seu vocabulari paraules que brillen de noves que són, paraules que estrenen pronunciant per primer cop, com ara "beta".

Per twitter he conegut gent meravellosa, persones generoses que m'obren el seu cor i m'envien privats explicant-me coses tan íntimes que fa respecte. I parlem, i plorem i riem, ens escoltem i, sobretot, ens respectem.

Fa uns dies em vaig alegrar moltíssim de l'embaràs d'una twitera quan me'l va comunicar per privat. Ostres tu, se'm va posar la pell de gallina! Avui, també per privat, m'ha explicat coses que també m'han fet posar la pell de gallina, però no per bé.

Després de la primera beta en va demanar una segona, perquè tenia dolors forts i volia saber què podia estar passant. Normal, no? Estàs embarassada, tens dolors forts i vols esbrinar què passa. La segona beta s'ha duplicat molt, de 816 a 1500 en 2 dies. Enteneu la preocupació, veritat? Doncs la ginecòloga d'urgències es veu que no.

Senyora ginecòloga d'urgències: vostè no ha d'entendre per què la mare vol una segona beta. Li fa i punt perquè ella estigui tranquila. Ningú es fa una segona beta per gust. No ens agrada que ens punxin i ens treguin sang. Si una embarassada demana una segona beta, és perquè nota que hi ha quelcom diferent.

Per ara no veuen res a la eco i hi ha el risc que sigui un embaràs ectòpic. Li han dit que amb els nivells de la beta ja s'hauria de veure. Li han dit que vist una ombra molt lleugera, però no poden assegurar que sigui el sac. I demà ha de tornar a repetir la eco.



I, per acabar, la nostra delicada ginecòloga d'urgències li va dir que "l'ecògraf és molt vell, que s'ha de fer la eco amb un ecògraf més nou". Què hem de fer, portar el nostre ecògraf de casa???

Personal sanitari: ja entenem que quan esteu d'urgències porteu moltes hores de feina i aneu esgotats. Però si us plau, no perdeu la humanitat. Si entra per la porta d'urgències una embarassada, no ve per gust. Entra espantada, i no necessita aquests comentaris.

Una mica d'empatia, si us plau.