S'apropa Nadal i falta algú

Per a tots els pares i mares que hem patit una pèrdua gestacional el primer Nadal és el més dur. Com he comentat en altres posts, ja des del moment en que saps que un fill ve en camí, ja fas plans. I, sense previ avís, tot s'enfonsa.

El proper 18 de desembre es celebra una xerrada que pretén orientar a totes les famílies que hem passat per aquest tràngol a portar-ho el millor possible. Amb la serenitat necessària per afrontar uns dies en els que les absències es noten més.

Hi ha persones a qui el Nadal els encanta. Jo no sóc d'aquestes.

Per a mi, que detesto el Nadal, que en Ponç hagués nascut el 5 de desembre (demà) va ser com començar a veure el Nadal d'una altra manera. I, com tots en aquesta situació, ja li havia dit a la meva mare i a la meva tia que pujaríem amb el petit a visitar el campament que els Reis d'Orient munten a Girona.

Veus? Plans que s'enfonsen. I ara, què? Com hem d'actuar? Com si no hagués passat res per no destorbar la felicitat nadalenca dels altres? Somriure amb alegria fingida? Cagar el Tió com si res? Anar a rebre els Reis i cantar-los ben fort amb el fanalet?

En el nostre cas, fingiments els mínims. En el cas d'altres mares i pares que conec, l'esforç ha de ser titànic, ja que els germanets i germanetes no tenen culpa. I, després de la pèrdua que han sofert (i de la que ja en parlaré en un altre post), es mereixen un Nadal feliç.

Per això, us animo a assistir a aquesta xerrada. Pares, mares, germans, germanes, tiets, tietes, avis i àvies: guardeu-vos el 18 de desembre a les 20h a la vostra agenda i apropeu-vos a la Casa de la Cultura de Girona.