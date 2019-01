Investigar per evitar la mort perinatal i gestacional

Totes les famílies que hem patit una pèrdua gestacional o perinatal ens preguntem: per què? Quin és el motiu? Què ha passat?

Les mares, a més, ens preguntem: he fet alguna cosa malament? Vaig fer algun esforç sense adonar-me'n? Em vaig amoinar massa i l'excés de preocupació va provocar una pujada de pressió?

I, sincerament, és una merda escoltar els metges dient: no sabem el motiu. Quan el cor del nadó deixa de bategar els metges et pregunten si vols que li facin proves per esbrinar què ha passat.

M'ho van preguntar quan en Ponç era encara dins el meu ventre, sense batec, on s'hi va estar una setmana sencera: el seu cos es resistia a marxar tot i que la seva ànima ja no hi era. En sentir la pregunta del metge jo li vaig contestar amb una altra pregunta: acostumeu a trobar la causa?

El metge em va mirar i va ser sincer. Em va dir que, generalment, mai esbrinaven la causa. Immediatament la meva resposta va sortir disparada: doncs no fem res. Deixem-lo descansar en pau.

Sé que aquest blog el llegeixen periodistes de TV3. Així que, humilment, aprofito per demanar un desig: que la Marató de TV3 de 2019 estigui dedicada a recollir fons per a la investigació per evitar la mort gestacional i perinatal.

Tan de bo el meu desig es faci realitat i mai més cap família hagi de passar pel que estem passant nosaltres.