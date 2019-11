Dins els quadres de Monet

Si teniu ganes d’un pla xulo de cap de setmana o de cara a les festes de Nadal us recomano molt anar a l’IDEAL Barcelona (Centre d’Arts Digital) a veure l’exposició de Monet. És molt original i el plat fort és un recorregut amb ulleres 3D que ens va flipar.

L’exposició té 4 parts:

La primera és la més clàssica on diferents panells expliquen els trets més destacats de l’impressionisme i de la biografia de Monet: les taques de color, la importància de captar el moviment, les barreges que fa el nostre ull, etc. És molt fàcil d’entendre i molt clar per a nens que saben poc (o res) de Monet.

Passes a la sala de dibuix. Allà hi ha làmines amb quadres de Monet que els nens poden acabar de pintar. Un cop acabat, el treball es projecta en una pantalla i queda exposat de manera virtual. Si no aneu amb nens i també voleu pintar, endavant.

L’experiència immersiva. Entres a la gran sala i busques un lloc per veure la projecció en pantalla (té 1.000 metres quadrats!) i al terra. Pots seure o estirar-te en una catifa. La projecció és un recorregut per tota l’obra de Monet; obres de Venècia, l’estació de tren, la Catedral de Rouen i com no, els Nenúfars. Potser aquesta és la part més bonica perquè fins i tot els peixos naden sota teu. Et sents dins dels quadres. La projecció dura 35 minuts o el temps que hi volgueu estar.

Les ulleres virtuals. Per nosaltres aquesta part va ser la més espectacular. 10 minuts de viatge plens de detalls i carregats de sorpreses. No us faig spoiler perquè així us sorprendrà com a nosaltres.

En total és una hora de recorregut i, sí, ja sé que no és com anar a una exposició o a un museu a veure l’obra de Monet real, però trobo que és una manera fantàstica d’acostar els nens a l’art. Us deixo les dades per si hi aneu:

On: Ideal Barcelona (Doctor Trueta, 196-198)

Quan: fins el 29 de febrer (dimarts tancat)

Preu: a partir de 9 euros. Els menors de 3 anys no paguen.

www.idealbarcelona.com