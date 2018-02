Tinc un fill youtuber

Només em faltava això, tenir un fill youtuber. Quan l'Adrià va fer deu anys em va dir que volia tenir un canal de youtube i que per l'aniversari li "regalés" el canal. Li vaig obrir i aquí el teniu, analitzant cada aplicació d'edició de vídeos per fer-se una portada i posar rètols amb música al canal. Mira mama, em deia l'altre dia al supermercat, aquest nen em mira molt, crec que m'ha reconegut de youtube. Segur que sí. Tenint en compte que només té 50 subscriptors i que quasi tots som els de casa, dubto molt que ja l'identifiquin pel carrer, però mai se sap.

A més, tot això de l'adoctrinament no ha funcionat en absolut a casa nostra i l'Adrià ha fet el canal en castellà. En castellà parlaràs? Sí, és per arribar alpúblic latino, em va dir. Qui és el públic latino? No ho sé, però els youtubers sempre els saluden i jo també ho vull fer. Doncs mira, que saludi. Potser deixaré de ser "aquella que té tants fills" per passar a ser la mare d'una estrella digital. O millor, un influencer. Encara farem la primera pela amb això del fill youtuber.

No sé si esteu tots una mica igual, però el meu fill gran (que ja en té 11) vol començar a estar actiu a les xarxes socials. A part de youtube, també mira molt l'instagram i escriu whatsapps a les àvies. Jo em pensava que tot això passaria quan comencés l'ESO però em sembla que tot va molt més ràpid i si esperem a secundària per educar-los en les xarxes socials, estem fent tard.

També hi ha l'opció (de molts) de dir amb orgull i satisfacció "els meus fills no tenen mòbil ni el tindran fins que acabin batxillerat" o alguna exageració per l'estil. De debò? Potser sí que complirem la promesa i ens mantindrem ferms en aquesta decisió, però penso que tenir-los al marge del món digital és un error. És com no deixar-los cuinar per por que es cremin o que no aprenguin a anar en bicicleta per por que caiguin. Ensenyem-los a cuinar, agafem-los fort amb la bici i eduquem-los en el bon ús de l'entorn digital. Hi hem de dedicar temps perquè no els passi com a nosaltres que tot aquest excés d'informació ens ha agafat desprevinguts i ara en fem un abús en comptes d'un bon ús.

De tot això en parlaré aquest 27 de febrer a les 20:00 al Centre de Llorenç del Penedès. Si sou del Penedès o rodalies us hi espero. Podem compartir experiències i parlar dels fills youtubers que acaben les frases dient fes-me un like si t'ha agradat i no oblidis la subscripció al canal.