40 coses de les mares de 40

S'acaba l'any dels meus 40. D'aquí a pocs dies en faré 41 i no sé si els 40 són els nous 20 però sí que em sembla que les mares de 40 tenim energia i ganes de menjar-nos el món com feia temps que no teníem. Hem deixat enrere moltes inseguretats i bestieses que potser ens feien patir fa uns anys i que ara en canvi ens rellisquen moltíssim, o com a mínim, no ens afecten tant.

Vull acabar els meus 40 amb una llista de 40 coses sobre les mares de 40. He fet la llista amb ajuda d'algunes amigues de la collita de 1977. Segur que en alguna, us hi trobeu reflectides.