I si fem Bullet Journal durant el confinament?

Aquests dies d'estar a casa potser teniu ganes de fer coses noves que fa temps que us criden l'atenció. I no hi ha res més fàcil i creatiu que començar una llibreta de Bullet Journal que barreja creativitat, planificació i estètica.

Sempre m'havia organitzat amb agendes i amb un planificador setmanal a la nevera per veure tot el que tenim tots 6 durant la setmana (reunions de feina, aniversaris, sopars). Però fa un parell d'anys la meva mare em va regalar una llibreta de Bullet Journal i m'ha canviat la vida. El Bullet Journal (a instagram #BuJo) és una llibreta en blanc de tapes dures i pàgines amb pauta de punts que cada persona va omplint segons les seves necessitats. Ara en una llibreta ho tinc tot: llistes de temes pendents, el resum de coses que he fet, restaurants que m'agraden, sèries que vull veure, llibres que he llegit.

També apunto frases, planifico regals de nadal o la darrera data que vaig anar a la perruqueria. Cada pàgina en blanc em permet moltes opcions i crec (no ho crec, ho sé del cert) que escriure a mà és la única manera de fixar els teus pensaments i recordar-los. No es pot comparar a cap aplicació del mòbil ni amb teclejar. Aquests dies he llegit el llibre Ryder Carroll (El mètode Bullet Journal, Editorial Columna) on ell confirma que escriure a mà és més lent i això afavoreix l'aprenentatge cognitiu. Per això als meus alumnes (pobres!) sempre els faig fer apunts; perquè allò que escolten, pensen i finalment escriuen, es queda a la ment de manera més perdurable.

Amb el Bullet Journal he descobert el mètode més clar d'organitzar la meva ment. És la manera amb la que desconnecto del món digital i em permet concentrar-me, processar i a la vegada ser creativa. Tots els meus pensaments estan en un sol lloc (i durant el dia en tenim de 5.000 a 7.000). La llibreta va evolucionant amb mi i és un resum de la meva vida. Dedicar temps a pensar fa que faci les coses de maner amés anticipada i amb més ordre i penseu que amb quatre fills la llista de coses sovint és molt llarga: fotos de Nadal, sabates noves, pediatra o buscar roba d'anar a la neu per tots quatre. Ho escric tot amb molt temps i aquesta visió de conjunt fa que m'avanci molt a les dates sense tenir la sensació de fer-ho tot a darrera hora.

La llibreta és un resum de totes les meves necessitats i amb aquests quaderns mai sento que tinc poc espai. Penseu que cada quadern és únic i per això tots hi posem contingut diferent: hi ha gent que hi escriu receptes, planificació de menús, les hores de son i fins i tot el seu estat d'ànim. Cada pàgina és un nou principi, i això m'agrada molt. I al final de l'any m'adono de les moltíssimes coses que he fet i em fa il·lusió que totes quedin registrades.

Si us animeu a començar a fer Bullet Journal a Instagram i Pinterest en trobareu mil opcions i idees. Jo us ho recomano moltíssim perquè fareu un inventari mental lliure de distraccions i fora d'internet.