Què demanen els nens als Reis Mags de l'Orient?

Són dies de celebracions, de trobades en família, de parcs de Nadal, d'estrenar regals i també de pensar en els que falten per venir, com els dels Reis Mags de l'Orient!

Què demanen els nens en aquestes cartes que escriuen amb tanta il.lusió?

Ho voleu saber?

Doncs si voleu podeu participar en un projecte per tal de poder conèixer què demanen els nens a les seves cartes, sempre que els seus pares ho vulguin compartir.

Es tracta d'enviar una fotografia de la carta als reis, on s'hi pugui llegir la llista de desitjos dels nens, i enviar-la al correu cartesalsreismags@gmail.com, fent constar la ciutat on s'ha escrit la carta, i, si cal, escriure una traducció del text per tal que tots puguem entendre el que hi diu. Els noms dels nens, si hi són, poden tapar-se.

Pròximament estrenarem un instagram on es podran anar llegint aquestes cartes.

Feliç últim dia de l'any 2017 i molt bon 2018!