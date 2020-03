Quan parlo sobre emocions als meus tallers, insisteixo sempre en el fet que no n'hi ha de "bones" ni de "dolentes", en tot cas, unes ens fan sentir millor que d'altres. Cada emoció té la seva funció, per tant, totes són necessàries. El secret està a saber-les gestionar.

Una d'elles és la por. Quan pregunto "per què serveix?", tothom hi està d'acord: per protegir-nos dels perills. És per això que avui, 7è dia de confinament a casa pel coronavirus, m'atreveixo a escriure que la por ens salvarà.

Però perquè això passi, el primer que ens cal és admetre que la sentim i entendre per què. Només així la podrem gestionar.

Posa nom a què sents

És clau saber què t'espanta. A mi, per exemple, em preocupa especialment que les persones que m'importen es posin malaltes i m'angoixa la possibilitat que sigui jo qui sense saber-ho, els contagiï una malaltia que tot indica que no tinc però que no puc saber si ja la porto dins o si ho faré tard d'hora. A tu potser et preocupa més emmalaltir i córrer el risc de complicacions que et portin a l'hospital o a l'UCI. Potser et fa por la mort o el patiment. Potser t'estressa el confinament mateix, no tenir prou menjar per passar aquests dies, l'ansietat que implica quedar-te a casa, els conflictes familiars que puguin sorgir... o també, pot ser que et preocupin els efectes econòmics d'aquesta crisi i la incertesa de les seves conseqüències per a tu i els teus. Potser tens una feina de risc i et saps en constant exposició al virus. Potser sents totes aquestes emocions, que he escrit en negreta, i se't fa difícil separar-les unes de les altres. Fins i tot, potser t'espantin altres coses que ni jo no sóc capaç d'imaginar.

La veritat és que hi ha tantes pors com persones i, siguin quines siguin les que sents, totes són lícites. Ara bé, perquè puguin fer la seva funció i protegir-te, cal que les identifiquis i les regulis una per una. No és el mateix tenir por de contagiar-te que tenir-ne de quedar-te sense paper de vàter, oi? (i repeteixo, totes elles són lícites).

Et comparteixo algunes coses que faig per mantenir-les a ratlla i he pensat que et podrien ajudar:

REGULA la intensitat

La por es presenta amb diferents intensitats i matisos, quan es desborda es transforma en pànic i això no ens convé perquè perdem el control de la situació. Ens cal mantenir la capacitat de raonar per poder mesurar les nostres accions preservant la seguretat de tothom. El pànic ha portat algunes persones a fer compres compulsives entrant als supermercats en massa, acaparant tot el que trobaven sense cap mesura de protecció i posant en risc la seva salut i la dels altres.

Un recurs que et pot ajudar a regular l'ansietat o la por en moments concrets, és la RESPIRACIÓ conscient i profunda. Posa atenció a l'aire que entra i surt dels teus pulmons i procura alentir-ne tant l'entrada com la sortida. T'hi pot ajudar la respiració oceànica o Ujjayi.

DISTREU l'atenció que tens centrada en el COVID-19

Encara que només sigui de tant en tant, aireja els teus pensaments: llegeix si et ve de gust, mira una sèrie, documental o pel·lícula... Si tens algun hobby que puguis fer des de casa, dedicar-hi una estoneta al dia o, si tens material per fer-ho, dedica't a fer a petites reparacions de manteniment i/o de neteja. Potser és el moment de provar coses noves que t'ajudin a "desconnectar" a estones... internet està ple de tutorials que et poden ser útils. Si el confinament és en família o en grup, feu activitats conjuntes o busqueu temes de conversa alternatius al monotema del moment.

INFORMAT de forma selectiva i responsable

Busca fonts fiables que t'ajudin a entendre com funciona el coronavirus i que t'aportin estratègies per afrontar la situació que estem vivint. Vés amb compte amb els missatges alarmistes. És important saber què està passant i allò que ens podria succeir, però quedar-se només amb això té el seu risc. Enfoca't en el que pots fer i no en allò que s'ha deixat de fer i, que anticipar-te al que vindrà t'ajudi a preparar-te millor i no a sortir corrents. Ja saps que moure't d'on ets no et convé ni a tu i als altres. Contrasta la informació que reps abans de creure-te-la i de fer-la córrer i procura no saturar-te ni saturar a ningú d'informació.

Evoca i reforça emocions i actituds compensatòries

Emocions com la confiança, la paciència i l'agraïment t'ajudaran a compensar l'angoixa i la por que puguis sentir. També t'hi poden ajudar l'optimisme i el sentit de l'humor. Procura riure de tant en tant, busca puntals que t'aportin seguretat i esperança...

Recorda que no es tracta de perdre la por sinó de regular-la, per tant, mentre duri l'amenaça, hi hauràs de conviure... fes-la jugar a favor teu, que sigui la teva aliada! Ha vingut a protegir-te, doncs deixa que faci la seva feina. Abraça-la i escolta-la sense que et domini ni es desbordi.

Escrit així, sembla fàcil, oi? I no ho és, ho sé. Tenim tot un repte!

Per favor, queda't a casa! Cuidar-nos és responsabilitat de tots i de totes.

I si ets de les persones que t'ha tocat sortir cada dia per fer-hi front, procurant que no ens falti res i cuidant de la nostra salut i benestar... gràcies! Moltíssimes gràcies! Trobarem la manera de cuidar-te a tu també!