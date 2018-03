Aprenent a ser feliços

Demà farà 2 mesos que et vas morir, que vas marxar... Ostres, 2 mesos! Sembla tan poc i tant temps, a la vegada! És el que m'ha calgut per arribar a la conclusió que va de veres, que és veritat que no tornaràs! Imagino que això és el que la Kübler-Ross descriu com la "fase de negació" del dol, i em fot una ràbia, que no t'ho pots ni imaginar. Estava convençuda que aquesta fase, jo, me l'estalviaria, així, perquè sí! Perquè jo ja ho sabia que et moriries, perquè ho vaig deduir mesos abans que passés, i ho vaig preguntar i m'ho van confirmar. Vaig tenir un temps per pair-ho i per...