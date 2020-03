El mascle de la granota?

Els gripaus no són els mascles de la granota. Tot i que tenen moltes semblances, gripaus i granotes són dues espècies diferents, i és molt fàcil trobar les diferències. El gripau sol ser més gros que la granota i té les potes posteriors curtes, perquè no salta sinó que camina. A més, la pell del gripau és gruixuda i plena de berrugues, mentre que les granotes tenen la pell llisa i molt humida.

Do not disturb Toads hibernate throughout the winter months

Carnívors nocturns

Els gripaus són amfibis del grup dels anurs, és a dir, que no tenen cua. Fan vida solitària i nocturna, i s’alimenten sobretot d’insectes, perquè són carnívors.

Anurs amb molt mal gust

Quan un gripau se sent amenaçat, el seu primer impuls és fugir. Però si veu que no té escapatòria pot fer servir diverses tècniques de defensa. Per exemple, inflar-se com un globus per semblar més gros i espantar l’enemic. A més, darrere dels ulls hi té unes bosses amb un líquid que té molt mal gust. Així, si el seu depredador intenta menjar-se’l, notarà aquest mal gust i el deixarà anar.

Did you know? While frogs are mostly aquatic, most toads live on land (but near the water)

Molts gripaus, però en perill

Al món hi ha més de 4.000 espècies de gripaus repartides per tot el planeta, excepte als dos pols. A Catalunya hi habiten cinc espècies, però la més abundant és la del gripau comú. Tot i aquestes xifres, el gripau està en perill d’extinció, a causa sobretot de la destrucció dels seus hàbitats naturals.