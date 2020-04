Les figures de la mona

Els ous són els reis

Encara que hi ha moltes figures de personatges coneguts, animals o objectes, com ara pilotes o cotxes, la figura de xocolata tradicional és l’ou. Això és perquè els ous s’associen a la primavera, que és quan molts animals es reprodueixen, i són un símbol de vida.

Com es fan?

Els ous de xocolata es fan amb uns motlles especials, que tenen la forma de mig ou. Primer s’escalfa la xocolata perquè sigui líquida, i llavors s’aboca als motlles i es deixa refredar. Després s’ajunten les dues meitats amb una mica més de xocolata líquida. La resta de figures que veus a les pastisseries es fan de la mateixa manera: amb tota mena de motlles de mil i una formes, que després s’acaben de muntar fent servir la xocolata com si fos pega.

Mones de festa major

Arreu de Catalunya hi ha molts pastissers i xocolaters que elaboren figures molt especials, pensades per a aquells nens i nenes que s’estimen els elements del seguici festiu. Mulasses, gegants, dracs, lleons i àligues de xocolata són algunes de les més demanades. Per fer aquestes figures, els artesans tenen una mica més de feina, perquè primer han de fer una mena de maqueta dels motlles i després fer-los iguals, però amb un plàstic especial, apte per a la pastisseria.

Pendents del temps

Aquests dies els xocolaters estan molt atents a les previsions meteorològiques, per si fa més calor del compte. Dels tres tipus de xocolata que fan servir per fer les figures (negra, blanca i amb llet), la que aguanta millor la caloreta és la negra. També és la que es conserva millor i la que va més bé per muntar les construccions.

Impressores que disparen xocolata

Les impressores 3D també es fan servir a la cuina, i ja s’han fet proves per fer-hi figures de xocolata. Qui sap si, en un futur no gaire llunyà, els pastissers podran fer encara més filigranes gràcies a aquests aparells!