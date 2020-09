Com són?

Els esquirols tenen el cap rodó i un musell o morro amb moltes vibrisses o pèls tàctils. La cua és llarga, tant com el cap i el cos junts, i està recoberta de pèls molt llargs. Si convé, la cua fa les funcions de para-sol i els protegeix de les inclemències del temps. Al cos, en canvi, el pèl és curt i aspre. A les potes els esquirols hi tenen unes ungles punxegudes i amb forma corbada que els van molt bé per enfilar-se als arbres.

Què mengen?

S’alimenten de tot allò que troben al bosc: llavors, pinyons, nous, fruites i bolets. També poden menjar insectes i ous i cries d’ocells. A l’estiu els esquirols acumulen menjar i fan rebost per a l’hivern, dipositant-lo sota terra o en forats dels arbres.

Com es mouen?

La cua, llarga i peluda, els ajuda a mantenir l’equilibri i les ungles els serveixen per aferrar-se a l’escorça. Han de ser ràpids per fugir dels seus depredadors, animals com l’àliga, l’astor i la marta.

On viuen?

Els esquirols fan nius als arbres. Allà neixen les seves cries i hi passen l’hivern, menjant els fruits que han anat recollint durant l’estiu. No hivernen, com sí que fan altres mamífers, però són previsors i acumulen menjar per als mesos més freds. A Catalunya tenim esquirols a gairebé tot el territori, tant en boscos de pins com en parcs urbans.