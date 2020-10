Quin avorriment!

Una sensació difícil d’explicar

Si haguessis d’explicar què és l’avorriment, com ho faries? El més fàcil és dir que avorrit és el contrari de divertit. Quan ens avorrim, sentim que no tenim res a fer ni ens interessa res. De l’avorriment també se’n diu tedi, i tots, un moment o altre, ens hem sentit avorrits.

Did you know? Everyone suffers from boredom in the course of their lives

Tots ens avorrim igual?

No, hi ha persones que de seguida s’avorreixen i altres que gairebé no s’avorreixen mai. Igualment, hi ha persones que toleren bé l’avorriment i altres que necessiten combatre’l de seguida perquè els canvia l’humor. Tu de quin grup ets?

No és tan dolent com sembla

Potser no t’ho hauries pensat mai, però l’avorriment també té coses bones. De l’avorriment en poden sortir idees genials, perquè quan no sabem què fer el cervell s’activa per trobar alguna cosa que ens serveixi de distracció. Si ens avorríssim més sovint, potser seríem més creatius.

Which one are you feeling? Science has revealed that there are several types of boredom, including Indifferent Boredom and Searching Boredom

El Club dels Homes Avorrits

A la Gran Bretanya hi ha el Dull Men’s Club o Club dels Homes Avorrits. Té més de 5.000 socis i tots es dediquen a fer coses molt poc divertides. Per exemple, n’hi ha un que fa fotos de rotondes. Un altre col·lecciona cons de trànsit i n’hi ha un tercer que durant 35 anys ha enviat a la seva dona la mateixa postal de Sant Valentí. Potser sí que són avorrits, però tenen prou sentit de l’humor, no trobes?

Fem una llista?

¿Ets capaç d’enumerar les situacions més avorrides que has viscut? Entre les més populars hi ha quedar-se atrapat en un embús a l’autopista, fer cua, esperar el tren a l’estació o mirar els anuncis de televisió.