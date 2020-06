Balenes a la vista!

Com és el rorqual comú?

El rorqual comú és un mamífer, com totes les balenes. Pot fer fins a 23 metres de llargada, és de color gris fosc i als laterals hi té unes taques blanques. És un depredador i s’alimenta de krill, crustacis i peixos petits, com sardines i seitons. Per capturar-los fa servir les barbes, una mena de filaments que té a la boca i que filtren l’aigua que s’empassa. Així, només hi queda el menjar.

The largest animals on Earth After the blue whale, the fin whale is the second largest mammal in the world

On es veuen?

Per molt que t’hi esforcis, mai veuràs una balena des de la platja estant, perquè acostumen a nedar a força distància de la costa. Trien el seu camí en funció de la profunditat, buscant fondàries de més de 300 metres, que és on troben el menjar.

Com les veiem?

Les persones que estudien les balenes surten a la mar amb vaixells i esperen veure’n el llom i l’aleta a la superfície, perquè com que són mamífers han de sortir a respirar. Una altra manera de detectar-les és pel buf. Al respirar, les balenes expulsen un raig de vapor d’aigua a través d’un orifici anomenat espiracle. Com que aquest raig es pot veure des de molt lluny, és fàcil localitzar-les.

Crack yourself up - Why do whales sing? - Because they can’t talk

Com les estudiem?

Quan un vaixell científic detecta un rorqual comú, posa en marxa un cronòmetre, perquè se sap que aquests animals marins surten a respirar cada deu minuts aproximadament. Llavors calculen el rumb i la velocitat que agafarà la balena i naveguen cap a aquella direcció. Si han fet bé els càlculs, passat aquest temps la podran tornar a veure quan torni a sortir a respirar.

Did you know? Killer whales are the only predators of fin whales

Com les identifiquem?

Quan les balenes emergeixen, se’ls fan fotografies. Després, al despatx, s’analitzen i s’identifiquen els exemplars. Això fa que, de vegades, es reconeguin exemplars d’anys anteriors per les aletes i el llom o per signes concrets, com ara una ferida o la forma de les taques. D’això se’n diu fotoidentificació.

Vocabulary Killerwhales: orques Predator: depredador Finwhales: rorquals comuns Largest: més grans Mammal: mamífer Sing: cantar Talk: parlar

Amb la col·laboració de Laura Almarcha Duesa, veterinària i voluntària del l’Associació Cetàcia