100.000 idees per lluitar contra la covid-19

Estimular el talent i la creativitat dels joves per generar solucions innovadores a la situació provocada per la covid-19. Aquest és l’objectiu del Covid-19 Creativation Challenge, promogut per la Fundació per a la Creativació, amb què es vol esperonar la inventiva del jovent perquè ideïn propostes aplicables per fer més fàcil la lluita contra el virus i la nova quotidianitat que n’ha derivat. La fundació busca 100.000 idees per lluitar contra el coronavirus, amb el convenciment que n’hi haurà algunes que es podran portar a terme i sobretot seran útils per ajudar a pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia.

Se seleccionaran les millors idees i es buscaran els recursos perdur-les a terme

Actualment es calcula que a Catalunya hi ha més d'1.500.000 estudiants que estan confinats a casa des del dia 13 de març, quan es va fer efectiu el tancament dels centres d’ensenyament. D’entre tots aquests, prop de la meitat són estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius i formació universitària. Atès que és complicat que el jovent pugui col·laborar econòmicament en campanyes de micromecenatge o es pugui implicar directament en els projectes de voluntariat,“Ara no tenim més opció que quedar-nos a casa –destaca el director de la Fundació per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva–, però no podem estar-nos esperant amb els braços plegats i prou, sinó que és el moment de donar el millor de nosaltres mateixos, incloent-hi els joves, per això els demanem que s’impliquin i aportin les seves idees de propostes i iniciatives que es podrien fer”. En aquest sentit, Oliva afegeix que “hi ha moltes coses que es podrien fer per lluitar contra el covid-19, i que no s'estan fent perquè encara no sabem quines són”.