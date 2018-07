L’estiu en què vam aprendre a fer de periodistes

Roc Mañosa, Mariona Segura, Bruno Domingo, Jan Cabot, Noa Gras… Quedeu-vos amb aquests noms, amb aquests i amb els dels 44 nois i noies que l’última setmana van participar en la primera edició del Campus de Periodisme de l’ARA, organitzat en col·laboració amb Fundesplai. D’aquí uns anys, quan siguin presentadors del Telenotícies, directors d’un programa de ràdio, fotògrafs al Parlament o redactors en un diari, pregunteu-los com van començar. I us respondran: “Tot va començar en un campus d’estiu, fent amics”.

Fent amics durant sis dies al Centre Esplai de Fundesplai, fent amics amb el Martí Ara, la Mariona Bajona, l’Anouk de Mingo, el Bernat Badia o l’Arnau Ecke, infants vinguts d’arreu de Catalunya, el País Valencià i les Balears. Ho va dir molt bé el Jan Manné el segon dia del Campus, quan va sentir el mallorquí de la Maria Maians i el valencià de la Pau Ribes i ja es tenien una mica més de confiança: “Ostres, mai havia sentit tantes maneres diferents de parlar català; m’agradaria aprendre-les totes”.

La diversitat i riquesa de la seva llengua va ser una de les coses que també la Roser Llàcer i l’Arnau Ferrer van aprendre durant els sis dies del Campus. Però n’hi va haver moltes més: amb el periodista Antoni Bassas i el cap d’Esports de l’ARA, Toni Padilla, el Martí Roca i l’Abril Montell van aprendre a cantar els gols, a ser inquisitius en una roda de premsa i a ser crítics. “Com a periodistes, us heu de preguntar sempre el perquè de tot. A mesura que us feu preguntes comenceu un camí que no sabeu on acaba, i això és el més bonic. A la universitat us ensenyaran a locutar i escriure millor, però la curiositat ja la teniu, i això és el més important”, els va explicar Padilla.

Amb la periodista Aure Farran i el tècnic de Ràdio Estel Xavi Aguilar, el Guillem Torres i el Max Bogerd van escoltar la seva veu per primer cop i van descobrir els secrets per controlar els nervis del directe. L’endemà, el cap de Fotografia de l’ARA, Xavier Bertral, i Roberto Alcaraz, expert de Casanova Foto, van ensenyar a l’Abril Nicolàs i l’Alba Vera a enquadrar i disparar. Les fotografies que la Carla González, la Joana Isern o el Biel Prado van fer durant una pràctica amb els Bombers de la Generalitat es van publicar en una fotogaleria a la web de l’ARA.

El mateix dia, l’Anna Cabrestrina, la Mar Calabuig i la Berta Castro van recórrer els carrers del barri de Sant Cosme per contrastar informacions confuses -algunes directament falses- que la periodista Rita Skeeter, personatge de 'Harry Potter i el calze de foc', els havia fet arribar. Així, el Jan Martí i la Laura Torrent, acompanyats del Marcel Barrio i el Martí Roca, van descobrir que les Dones Sàvies de Sant Cosme no són unes bruixes del segle XII ni unes monges d’un convent, tal com insinuaven les pistes de Skeeter, i que els Espigoladors no són un grup de joglars i trobadors, sinó una associació que lluita contra el malbaratament alimentari.

PERIODISME EN DIRECTE

L’equador del Campus va arribar dimecres amb la visita a la redacció del diari ARA i als estudis de Ràdio Estel, on l’Anna Garcia, el Marc Pino, l’Abril Nicolàs i la Judith Ribas es movien com si hi haguessin treballat tota la vida. A Ràdio Estel hi van gravar un magazín -l’ 'Ara fem ràdio' - que podeu recuperar a la pàgina web de l’emissora, a l’apartat de ràdio a la carta (Programa Grup A i Programa Grup B). Allà, l’Olalla Ledo i el Marc Vilajoana van descobrir el gust per l’adrenalina dels micròfons: “Em pensava que tindria molta vergonya, però tan bon punt vaig començar a parlar, em va passar”, va confessar l’Olalla.

A la Jana Regué, aficionada a escriure relats, li va passar una cosa similar quan, a la redacció del diari ARA, li van explicar que a la secció de Societat s’hi explicaven moltes històries i de tot una mica: educació, successos, medi ambient… “Crec que és la secció on m’agradaria més treballar”, assegurava.

Dijous va passar volant. La Laia Soldevila, la Blanca Rué i la Meritxell Seró van gravar alguns dels clips per a un informatiu especial per a les famílies, després d’un taller sobre Google i YouTube. Divendres, l’assaig general de l’informatiu va anar com una seda i la Mariona Peix va assegurar-se d’apuntar bé totes les preguntes que tenien preparades per a un dels moments més esperats de l’informatiu: l’entrevista a l’actriu Neus Ballbé, la Pati Pla del Super3. Encara no ho sabien, però l’informatiu seria tot un èxit. Un dels moments més emotius arribaria quan aquests joves arrencarien a cantar amb l’actriu. “Som la barreja de molts ingredients, com la recepta d’un mestre cuiner, tots amb el nostre toc original, granets de sucre i granets de sal”, deia la cançó.

Divendres a la nit, l’última que passaven a l’alberg de Fundesplai, ningú volia pensar que el Campus s’acabava. Però a l’Anna Garcia, a la Carla González i al Miquel Rubió encara els quedava una sorpresa per compartir amb els seus nous amics. Amb els ulls tapats, els monitors de Fundesplai -l’Héctor, la Mònica, el Roger i la Noemí- van dur-los a tots a la piscina. Quan van destapar-se els ulls, el Nicholas Bones, la Beth Polonio i el Pol Manné no s’ho podien creure: la piscina estava il·luminada i la cançó Una lluna a l’aigua sonava a tot volum pels altaveus. Després del bany nocturn es van acomiadar al terrat, acompanyats per les estrelles de la nit, on van fer l’última activitat del Campus: “abraçar les persones que més ens importaven”, revela la Pau Ribes.

Tot plegat va acabar dissabte, amb una gran festa davant dels familiars que van poder comprovar, en directe, els fruits d'aquesta setmana d'aprenentatges, descobertes i diversió.

Recordeu-ho quan us els trobeu davant d’un micròfon o entre les pàgines d’un diari: tot va començar en un campus d’estiu, fent amics.