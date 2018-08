La Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa el projecte Ambaixadors i Ambaixadores Makers per empoderar digitalment joves en situació de vulnerabilitat social. El moviment 'maker' parteix del concepte DIY ( 'do it yourself', fes-ho tu mateix), basat en la idea que tothom és capaç de desenvolupar un projecte, i promou el treball en equip, el DIWO ( 'do it with other', fes-ho amb els altres). Es tracta d’impulsar l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital perquè aquests joves puguin entendre la transformació digital de la societat. El departament d’acció digital de la fundació, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i a través de Barcelona Activa i l’IAAC - Fab Lab Barcelona, ha començat a treballar amb una quarantena de joves d’entre 11 i 14 anys que provenen de tres centres oberts -centres socioeducatius que ofereixen reforç escolar i activitats de lleure educatiu als nanos en situació de vulnerabilitat social quan surten de l’escola- perquè s’introdueixin en el moviment 'maker'.

La iniciativa s’emmarca dins del projecte #ArtiStem de la Fundació Pere Tarrés, que a través de diferents accions com xerrades, tallers o campus ofereix experiències artístiques que volen despertar interès per la tecnologia, la ciència, les enginyeries i les matemàtiques. “L’educació STEM - 'science, technology, engineering, mathematics' -, que neix a principi dels 90, proposa que hi hagi un ensenyament i un aprenentatge de matèries que tradicionalment no agraden gaire, i vol fer-lo de manera que acabin resultant atractives per als infants. Es conjuguen diferents disciplines amb equips multidisciplinaris que generen respostes a les necessitats de l’entorn”, explica el Xavier Nus, coordinador d’Ambaixadors Makers. El projecte té tres fases, a les quals els centres s’incorporen de manera gradual. A la primera hi participen joves i educadors i se’ls mostren les diferents metodologies que poden utilitzar. “Aquí empoderem els joves, volem que es vegin capaços de fer coses, de dur a terme les seves idees. Durant aquesta fase aprenen diverses tècniques. Està dissenyada per tenir experiències positives d’aprenentatge en disseny, fabricació digital i 'tinkering' (fabricació no digital) amb sessions guiades on assoleixen habilitats 'makers'. Al final d’aquesta fase els nois i noies organitzen una exposició amb tot allò que han fet i expliquen què han après”, puntualitza Xavier Domínguez, membre de la Future Learning Unit (FLU) de la unitat d’educació del Fab Lab Barcelona.

Després, a partir dels seus interessos i motivacions, els joves decideixen què volen fer i quina resposta proposen a les necessitats que observen al seu entorn. A l’última fase es munta un petit laboratori a cada centre amb l’equipament necessari perquè s’introdueixin aquestes metodologies en el treball habitual del centre. “Els ambaixadors 'makers' expliquen la seva experiència i acompanyen altres joves amb el suport dels educadors”, comenta el coordinador. “La tecnologia està cada cop més present a les nostres vides i és molt possible que qui no tingui accés a aquest tipus de coneixements tingui més dificultats per incorporar-se al món laboral”. L’objectiu del projecte és que aquests nois i noies, més enllà del seu entorn amb risc d’exclusió social, adquireixin uns aprenentatges perquè no tinguin dificultats afegides per continuar avançant. I la idea a partir d’ara és aconseguir recursos per continuar posant el focus en els educadors. La fundació ja ha sol·licitat una subvenció per formar els educadors dels centres amb l’objectiu que puguin seguir treballant i acompanyant els joves en el seu dia a dia i que es creï una comunitat virtual.

El primer que diu la Maha Shahzabi (12) quan li pregunto pels Ambaixadors Makers és que ha sigut una experiència molt divertida. Li ha encantat fer i crear amb les mans, res a veure amb les classes més formals de l’institut. “Mai havia fet res semblant, he après coses que d’entrada pensava que serien fàcils, però quan t’hi posaves eren més complicades. A mesura que ho hem anat intentant ha sigut cada cop més fàcil i el millor és que al final ens ha sortit”, diu satisfeta. És una de les noies del Centre Socioeducatiu Poble-sec que ha participat en el projecte. Ja han acabat la primera fase i ara al setembre comencen la segona.

La Fundació Pere Tarrés i Fab Lab també fan una valoració positiva de l’experiència, perquè, més enllà dels coneixements sobre fabricació -han creat i experimentat amb eines de recerca d’idees ( 'moodboard' ), disseny 3D (Tinkercad), escaneig (Kinect), impressió 3D, disseny 2D (talladora de vinil) o talladora làser (làmpares)-, els joves adquireixen altres aprenentatges: “Hi ha un treball de fons, com en la resta d’activitats de lleure que organitzem: es marquen petits reptes que els nois i noies han d’anar superant”, comenta el coordinador. Domínguez, que ha dinamitzat els tallers amb els joves, afegeix que es posen en valor altres aspectes més personals: “Quan els porto unes ulleres en 3D tots volen crear-se les seves. El repte és que siguin capaços de fer-les ells mateixos i que generin el contingut per utilitzar-les a partir dels seus dibuixos. S’enfanden perquè no els surt tan ràpid com voldrien. S’esforcen, superen la frustració i s’adonen de la importància del treball en equip”. Anna Peñarroya, educadora del grup de 1r d’ESO del centre de Poble-sec, confirma que les ulleres van triomfar: “Se les han emportat totes a casa!” Reconeix que per a ella també ha sigut molt enriquidor i que s’ha sentit com una nena més: “Ens havien explicat en què consistiria, però per a mi també ha sigut tot un aprenentatge fer làmpares, circuits elèctrics…” Coincideix en la importància que ha tingut l’experiència de l’assaig-error, perquè els alumnes han hagut d’anar provant i refent fins a aconseguir fer les ulleres o l’objectiu que havien fixat. “En un moment en què tenim el que volem a l’instant i sembla que tot ho podem comprar per internet, han après molt, han hagut de gestionar la frustració i treballar per superar-la”, explica l’Anna. També valora l’acostament que els alumnes han tingut a un món fins ara desconegut i poc accessible per a ells, perquè els pot despertar inquietuds i orientar-los en l’àmbit educatiu i laboral.

A la Maha li ha agradat el treball en equip, que els ha ensenyat a ajudar-se i a aconseguir un objectiu plegats. Aquesta manera de treballar també els permet conèixer-se millor i saber quins són els potencials de cadascú. Explica il·lusionada que té ganes de ser ambaixadora i compartir amb altres companys el que ha après. Té clar que li agradaria continuar a l’Ambaixadors Makers i participar en altres projectes que li permetin aprendre coses noves, “per saber com fer-ho tot”. Amb aquesta curiositat i aquestes ganes és normal que resumeixi el que ha après fins ara dient que “les coses no sempre són impossibles”.