L’Olla Expressa d’Igualada o com inculcar els musicals als joves

El Biel Rossell (15 anys) recorda quin va ser el primer musical que va preparar amb l’entitat d’Igualada L’Olla Expressa. “Va ser Charlie i la fàbrica de xocolata, i em va entusiasmar tant que vaig tornar-hi cinc edicions seguides per preparar-ne d’altres, perquè cada any se’n fa un de diferent”, explica.

Arribar a L’Olla Expressa va ser fàcil per al Biel, perquè havia cantat amb la Coral Gatzara d’Igualada, que és l’origen de L’Olla Expressa. “Quan vaig saber que organitzaven per primera vegada musicals, m’hi vaig apuntar”, aclareix el Biel, que també afegeix que havia fet teatre a l’escola i que el seu pare és programador de teatre, així que la disciplina sempre li havia agradat.

El cas és que, després de cinc musicals amb L’Olla Expressa, el Biel es va atrevir per primera vegada a presentar-se a un càsting d’actors. La productora Isona Passola preparava una pel·lícula, i ell va pensar que podria provar sort. I en va tenir. El Biel va aconseguir el paper de Pep, el copratagonista de la pel·lícula La vida sense la Sara Amat, basada en el llibre de l’escriptor Pep Puig.

“Esclar que puc dir que fer durant cinc anys cinc musicals m’hi va ajudar, però també tots els anys que he fet teatre com a extraescolar i ara a l’institut”, diu el Biel, que afegeix que enguany ja s’ha apuntat a una nova edició de L’Olla Expressa, que just ha començat a treballar aquest mes de gener amb la decisió de quin musical faran a l’estiu.

UNA CITA D’ESTIU

Pep Farrés, actor i director escènic de L’Olla Expressa, explica que l’entitat va néixer efectivament arran de la Coral Gatzara d’Igualada. Per això, en els primers anys les obres estaven protagonitzades per nens petits, però, després de vuit edicions seguides, ara també hi participen joves, d’entre 12 i 16 anys. “Hem anat creixent i ara som una entitat que organitza un espectacle musical amb joves, i ho fem durant deu dies, de finals d’agost a principis de setembre”, explica.

“Hem anat creixent i ara som una entitat que organitza un espectacle musical amb joves" Pep Farrés - director escènic

Així doncs, cada final d’agost, amb horari de matí i de tarda, 60 adolescents s’apunten a L’Olla Expressa amb l’objectiu d’estrenar un musical, però entremig l’objectiu és que cada un d’ells hagi tocat totes les tecles de l’auca d’una obra de teatre. “Hi fan tallers d’interpretació, de cant, de vestuari, d’escenografia, de coreografia”, diu Pep Farrés, que matisa que cadascuna de les disciplines que toquen la fan amb un professor i ajudant diferents.

L’objectiu és que cada un d’ells hagi tocat totes les tecles de l’auca d’una obra de teatre

Enguany, la novetat de L’Olla Expressa és que ha començat les inscripcions des del gener amb un taller de cap de setmana en què van implicar els joves perquè aportessin idees per a la creació d’un guió nou. “Fins ara ens havíem basat en obres ja existents, com ara Charlie i la fàbrica de xocolata, El zoo d’en Pitus, Peter Pan, La granja animal, entre d’altres”, diu Pep Farrés. Ara bé, aquest any, amb els tallers que han començat al gener, i que seguiran al març i l’abril, i que són gratuïts, l’objectiu és que els joves vagin perfilant un guió perquè, després, els professors puguin muntar tota l’obra i compondre’n la música. “Amb aquests tallers de cap de setmana el que busquem és que ells donin les idees del que volen fer, perquè fins ara ens basàvem en obres ja fetes, que partien d’una novel·la, i nosaltres en fèiem adaptació teatral”, diu Farrés. Ell mateix aclareix que aquests tallers previs a les classes de finals d’agost són gratuïts, mentre que la inscripció per crear el musical té un cost de 100 € per jove.

ARRELATS A LA CIUTAT

El musical que van estrenar el setembre passat es deia 1919, i feia referència a una crisi econòmica que va tenir lloc a Igualada el 1919. “El millor de tots aquests anys de musical és haver vist el relleu que anem tenint de joves de la ciutat, que venen perquè o bé han vist els musicals o bé perquè els hi han explicat altres companys”, apunta Pep Farrés, director escènic de L’Olla Expressa. Una iniciativa que vol inculcar el valor del teatre, a més d’ocupar els joves abans que comencin les classes de l’institut al setembre.