Junts fem ‘Pinya’

Pujar dalt d’un escenari professional per representar-hi un espectacle de dansa contemporània que ells mateixos han creat assessorats i acompanyats per artistes d’alt nivell. Aquesta ha estat l’estrena de 130 nois i noies, estudiants d’ESO i batxillerat de cinc instituts públics de Barcelona, que el divendres 6 de juny van representar l’espectacle 'Pinya' al Mercat de les Flors de Barcelona.

El projecte, impulsat i liderat per l’Institut del Teatre, el Mercat de les Flors i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), s’anomena Tot Dansa i pretén promoure la dansa com una activitat educativa, integradora i de cohesió social, i com una assignatura curricular més per als alumnes. “Al principi ens pensàvem que repetiríem una coreografia que un professor ens ensenyaria, però no ha sigut així. Hem participat en tot moment en la creació de l’espectacle”, explica Joana Forné, alumna de 4t d’ESO de l’Institut Ernest Lluch de Barcelona. “Hem descobert el contemporani, nou per a nosaltres, i ens hem deixat afectar pel que li passava al company del costat, i això ha generat una atmosfera comuna. Ens han ensenyat passos i alhora hem après on ens havíem de col·locar i com ens havíem de mostrar a dalt de l’escenari”, afegeix Camil Arcarassa.

El porjecte pretén promoure la dansa com una activitat educativa, integradora i de cohesió social

La Joana i el Camil, juntament amb vint companys més del curs, han dedicat una sessió setmanal, al llarg de cinc mesos, a crear i assajar l’espectacle sota l’atenta mirada de Sònia Gómez, coreògrafa i ànima del Tot Dansa d’aquest any, que per primer cop s’enfrontava al repte de treballar amb joves adolescents. “És molt interessant que la dansa aparegui com una assignatura optativa d’aquests nois i noies. La dansa per a mi és moviment i, a part de copiar passos, els podem crear entre tots. Esdevenir un col·lectiu creatiu i deixar llibertat per expressar-se amb el cos. Aquest és el repte del projecte. Un objectiu simple i alhora molt complex”, explica la coreògrafa.

PROFESSORAT IMPLICAT

Les sessions, liderades per Sònia Gómez, han comptat amb la implicació d’una part dels professors dels cinc instituts que durant dos anys participen al Tot Dansa: XXV Olimpíada (Sants-Montjuïc), Martí Pous (Sant Andreu), Escola Antaviana (Nou Barris), Ernest Lluch i Poeta Maragall (Eixample), triats segons uns criteris previs, entre els quals hi ha que siguin públics i de la ciutat de Barcelona: “Per als nous instituts que hi volen accedir demanem una carta de compromís en què ens expliquin per què volen formar part del projecte. I en cas d’empat donem prioritat als instituts que formen part del Pla de Barris, perquè pensem que són joves amb menys accés a aquest tipus de disciplines”, explica Montserrat Potrony, responsable de promoció educativa de l’IMEB. “Segons l’any, es barregen alumnes d’instituts amb realitats socioeconòmiques molt diferents i tots junts, amb companys que no coneixen, creen un espectacle comú. I això és molt positiu per a ells”, afegeix.

Pel que fa a la formació, els docents dels diferents instituts reben una formació específica, d’unes 30 hores i amb professionals de l’Institut del Teatre, amb l’objectiu que, en un futur, puguin desenvolupar un projecte artístic al seu centre: “Oferim les eines per aconseguir normalitzar un llenguatge artístic, com és la dansa, dins els instituts. Volem empoderar els docents, tant d’educació física com d’altres disciplines -matemàtiques, tecnologia o anglès-, perquè si volen puguin emprendre un projecte similar sense la necessitat del nostre suport”, explica Judit Bombardó, responsable de programes culturals i educatius del Mercat de les Flors.

Procés de creació de ‘Pinya’ Formació del professorat dels centres de secundària. Vuit professors dels instituts seleccionats assisteixen a les sessions formatives a les aules de l’Institut del Teatre. Aquest any els formadors (ballarins i coreògrafs) han sigut Núria Guiu i Pau Milla, del Col·lectiu Perifèria, Amaranta Velarde i Sandra Marin. Procés de creació coreogràfica amb els estudiants als instituts. En les sessions els alumnes aprenen a relacionar-se amb l’espai des d’una perspectiva nova i a descobrir les seves pròpies capacitats creatives. Presentació de l’espectacle final al Mercat de les Flors. Els alumnes s’estrenen en un escenari professional i hi mostren el resultat de 5 mesos de feina.

Per a Marta Salazar, professora d’educació física de l’Institut Ernest Lluch, l’experiència els ha permès incorporar un llenguatge nou que desconeixien del tot, treballar amb el cos i obrir noves vies de sensibilitat i respecte: “Apostar per la dansa contemporània, on es treballen moviments abstractes, ha fet que els nois i noies s’hi atrevissin més”, explica. “Els docents aprenen una nova nomenclatura: parlem de traç en el moviment, de qualitat del moviment, de fisicalitat, de tempo, d’utilització de l’espai... Conceptes que en educació física, per exemple, no apareixen. Per a ells també és un gran aprenentatge”, diu Sònia Gómez.

LABORATORI DE CREACIÓ

Tot aquest treball col·lectiu es va poder veure el divendres 6 de juny en dues sessions a la sala MAC del Mercat de les Flors, amb 130 estudiants d’entre 11 i 16 anys i 30 joves de l’Escola de Música de l’Eixample Joan Manuel Serrat, que interpretaven en directe la música de l’espectacle.

El nom 'Pinya' respon a la voluntat de recerca col·lectiva i participació proactiva per trobar un discurs comú que doni als estudiants un espai de visibilització de passions, gustos, desitjos i preguntes però també de limitacions, frustracions i angoixes. I tot plegat sense judicis de valor. La coreografia incorporava accions entenedores per a tothom que, fetes per un grup nombrós de persones, oferien un impacte visual i artístic: “Hi ha un moment en què tots fan una coreografia conjunta amb una pilota i han de ser molt precisos i exactes en el moviment. És un moment de molta força. Volia mostrar que, tot i estar en una etapa de la vida molt introspectiva, els adolescents poden treure i expressar molta força”, explica Sònia Gómez.

Una escola que balla El CEIP Els Alocs, a Vilassar de Mar, fa 12 anys que realitza un projecte de dansa contemporània durant el curs, que culmina, com el Tot Dansa, amb un espectacle final al Mercat de les Flors. La dansa als Alocs s’entén com una eina molt eficaç per acostar-se als aprenentatges i com una nova manera de relacionar-se. Com diuen els mateixos docents, “la dansa contemporània és una eina més que enriqueix mestres i alumnes”. En el seu cas, incorporar el ball ha proporcionat als alumnes molts beneficis terapèutics per al cos, la ment i l’ànima.

El resultat final ha sigut un projecte de l’alumnat i per a l’alumnat. Des de direcció escènica s’ha proposat i tractat el procés de construcció de l’espectacle com un laboratori de creació, on els implicats -l’equip de formadors i pedagogs- han acompanyat, aconsellat, donat eines de treball i contrastat els materials amb els alumnes i han deixat que siguin ells els responsables de la recerca i del que finalment s’ha presentat davant el públic. Els responsables han burxat, llimat i provocat en benefici d’un resultat accessible, entenedor, lúdic i valent sense oblidar que tot això respongui al que els joves volien fer i no a una altra cosa.

PROJECTE DE LLARG RECORREGUT

Fa més de 10 anys que el projecte Tot Dansa està en marxa. La iniciativa va néixer de la mà del servei de Promoció Educativa de l’IMEB, que oferia als centres públics de secundària i batxillerat de la ciutat la possibilitat de conèixer la dansa contemporània, per trencar estereotips i permetre que l’alumnat visqués directament la realització d’una coreografia conjunta. Al llarg d’aquests anys, més de 1.000 joves d’instituts públics han pogut participar en el projecte i pujar a l’escenari del Mercat de les Flors sota la direcció de diferents coreògrafs reconeguts, com Sebastian García Ferro, Toni Mira, Álvaro de la Peña, Ramón Baeza, Inés Boza i João Lima. Aquest any la coreògrafa seleccionada ha sigut la ballarina, performer, coreògrafa i premi al millor espectacle de dansa dels Premis Butaca (2018) per l’espectacle 'A vore'Sònia Gómez, amb la proposta 'Pinya'.

L’èxit del projecte a Barcelona va donar lloc, ara fa cinc anys, al projecte anàleg Tots Dansen, liderat pel Mercat de les Flors i la Xarxa Transversal que aquest any es desenvolupa en nou ciutats. A més, des del 2016, l’ICEC de la Generalitat de Catalunya l’ha integrat de ple en el Pla d’Impuls de la Dansa com un dels cinc eixos principals d’actuació.