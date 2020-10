'Escape room' contra l'assetjament virtual

El projecte És l'hora de l'escape room, de l'Obra Social SJD, ha sigut guanyador del Premi Orange Solidaris 2020 en la categoria d'ús responsable de la tecnologia. Es tracta d'una proposta per prevenir el ciberbullying que consisteix en la creació d'un escape room virtual descarregable al mòbil que planteja el problema del ciberbullying des d'una perspectiva pròxima i lúdica, utilitzant la tecnologia per sensibilitzar precisament sobre el mal ús que se’n pot fer.

El joc estarà disponible en línia a partir del juny del 2021

Va dirigit a alumnes de 12 a 16 anys, edat en què els joves comencen a tenir mòbil de manera majoritària i a fer ús de les xarxes socials. Però la proposta preveu, a més del joc i activitats adreçades a joves, material complementari i recursos per a famílies i professorat (webinars sobre com actuar en cas de ciberbullying, materials de suport, etc.). Perquè per combatre l'assetjament cal una mirada comunitària que integri i faci partícips tots els actors en joc. El joc estarà disponible en línia a partir del juny del 2021. Cal tenir en compte que al ser una proposta que no requereix presencialitat al centre educatiu per part de l'entitat, els usuaris podran descarregar-se el joc de manera autònoma, la qual cosa facilitarà un abast i impacte molt més gran.

Aquesta proposta s’emmarca en el treball de sensibilització i educació en valors que porta a terme l’Obra Social, i encaixa en l’aposta de la institució pel treball en salut mental. Un total de 111 projectes han optat als premis Orange Solidaris aquest any i quatre han sigut els guanyadors de les diferents categories. El premi en la categoria d'ús responsable de la tecnologia està dotat amb 45.000 euros.