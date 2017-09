Què llegim aquesta nit?

Amb l'inici del nou curs s'omplen les agendes de la canalla però vetlleu perquè reservin una estoneta diària per llegir. Aquí us oferim algunes novetats ben interessants.

'La mama va a l’escola'

ÉRIC VEILLÉ I PAULINE MARTIN

BLACKIE BOOKS

Un llibre hilarant i pedagògic sobre un dia tan important a la vida de qualsevol nen com és el primer dia d’escola, de la llar d’infants o del parvulari: el dia que ha d’aprendre a dir adeu als pares. Un llibre que ha obtingut el premi Les Incorruptibles 2017 al millor àlbum il·lustrat, un guardó en què voten més de 100.000 criatures.

'Germanes, gossos, friquis i altres espècimens'

M. CARRANZA I J. PRATS

EDEBÉ

Maite Carranza, un dels noms de referència de la literatura infantil i juvenil, i la seva filla Júlia Prats presenten aquesta obra a quatre mans. Una sitcom fresca, actual i carregada d’humor en què la protagonista es veurà immersa en enrenous molt divertits.

'Vampira'

GEMMA PASQUAL

SANTILLANA

La Núria, una jove vampira del nostre temps, acompanyada del seu avi, el comte Estruc, intenta desbaratar els plans malèfics d’uns malvats humans que es creuen d’una raça superior i que volen apoderar-se del món. Una novel·la de vampirs, bruixes i amor, plena d’aventures que enganxen!

'Amor a primera vista a l’escola'

MR. TAN I CAMILLE ROY

BARCANOVA

Un rumor corre per l’escola fa dies. Resulta que una professora ha inventat una màquina extravagant per llançar llamps als maleïts humans. És una gran oportunitat per als monstres, que sempre troben la manera de divertir-se amb les seves entremaliadures. Però un esdeveniment inesperat ho impedirà... Un nou i divertit títol de la col·lecció 'Escola de monstres'.

'La ruta extraordinària del Ratolí Carter'

MARIANNE DUBUC

JOVENTUT

El Ratolí Carter es lleva com cada matí per fer la seva ruta, però avui li ve de gust una mica de fantasia i de bogeria... En lloc d’anar a fer el repartiment amb la seva furgoneta, se’n va amb coet! Durant la seva extraordinària ruta ja no es troba amb els animals de sempre, sinó que s’endinsa en terres imaginàries! Una nova aventura del famós Ratolí Carter a través d’un país de fantasia amb visites a unicorns i marcians.

'El misteri del Dia dels Innocents'

R. SANTIAGO I E. LORENZO

CRUÏLLA

Partits de futbol, rivalitats, misteris, amistats, primer amor... Tot això i molt més es barreja en la misteriosa lliga del Dia dels Innocents, un nou títol de l’exitosa sèrie ' Els Futbolíssims'. A partir de 8 anys.

'Abans del primer dia'

JUAN CARLOS PALOMINO

CRUÏLLA

El Popol Vuh és un relat que aplega els mites centrals de la cultura maia K’iche’, entre els quals hi ha el de la creació del món. Un magnífic i deliciós llibre que va obtenir el premi Bolonya 2016.

'Què veus?'

STÉPHANE SÉNÉGAS

TAKATUKA

Unes il·lustracions magníficament acolorides i de perspectives fabuloses transmeten la riquesa d’un paisatge marí en constant transformació durant el curs del dia i els canvis de temps. Un llibre que confirma que perquè una cosa sigui interessant només cal mirar-la una bona estona.

'No llegiré aquest llibre'

JAUME COPONS I ÒSCAR JULVE

LA GALERA

El Juls no vol llegir el llibre que li ha donat la seva mestra, però no hi té res a fer. Una novel·la gràfica dins una novel·la gràfica que tracta el món dels llibres i la lectura d’una manera intel·ligent, gamberra i divertida.

'La sorra del rellotge'

MARIA ENRICH

ANIMALLIBRES

El rebedor era ple de caixes, bosses amb roba i objectes que havien decorat la casa. La Patrícia i la Gal·la tenien davant seu l’evidència que havien perdut l’àvia per sempre i que, amb ella, se n’havia anat tot un món. Però el descobriment d’una caixa amb un diari personal farà que les dues germanes coneguin de primera mà la joventut de la seva àvia.

'Animals músics'

PEDRO ALCALDE I JULIO A. BLASCO

COSSETÀNIA

Des dels gibons cantant un duet a l’alba i les balenes brunzint a través dels oceans fins als llops entonant un cànon coral, la natura és plena de música meravellosa. La majoria dels animals fan servir les seves veus, altres utilitzen els seus cossos com a instruments i alguns produeixen sons que els éssers humans som incapaços de percebre. Una llista de 14 intèrprets privilegiats que fan bona música!

'Pierre. El detectiu de laberints'

HIRO KAMIGAKI I CHIHIRO MARUYAMA

BLUME

El Pierre, el detectiu de laberints, té un nou cas per resoldre. El senyor X ha robat la Gran Pedra, que té el poder de transformar Opera City en un laberint. La canalla haurà d’ajudar el Pierre i la seva amiga Carmen a buscar la sortida dels laberints i detenir el senyor X abans no sigui massa tard.

'L’arca de la Noèlia'

TXABI ARNAL I JULIO A. BLASCO

PAGÈS EDITORS

El tigre s’ha cruspit la senyora Adela Ruiz, de professió dentista. Les zebres es volen esborrar les ratlles de la pell. La petita gasela té insomni. Totes aquestes animalades s’esdevenen als carrers de la meva ciutat, explica la Noèlia.

'Atles d’aventures animals'

R. WILLIAMS, E. HAWKINS I L. LETHERLAND

FLAMBOYANT

Per descobrir les criatures més intrèpides de la natura en aquesta exploració pels paisatges naturals de la Terra, meravellosament il·lustrats. Amb més de 30 indrets per explorar!

'Endevinautes'

M. MAZZANTI I M. BEN-ARAB

VOX

Dani Vinalla VX37 és un petit marcià que ha vingut a la Terra per una misteriosa missió... Amb ell, els més petits podran recórrer el nostre planeta i ajudar-lo a resoldre les més de 60 endevinalles. També l’hauran d’ajudar a trobar alguns objectes que va buscant a cada pàgina.