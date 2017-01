La robòtica millora algunes habilitats de la canalla

El foment de la tecnologia i d'activitats com la robòtica o el disseny en 3D per a criatures contribueix a desenvolupar fins a quatre capacitats vitals del seu creixement, segons informen els experts d'Imprimaker en aquest camp.

I és que les noves tecnologies permeten fomentar la creativitat en els nens a través d'eines tan senzilles com un ordinador i una pantalla. Dissenyar joguines i poder imprimir-les en 3D és un exemple de com l'evolució tecnològica es posa a disposició dels infants, i també dels seus pares, i estimula la seva capacitat creativa.

En aquest sentit Ana Abril, directora executiva d'Imprimaker, explica que "el millor que es pot fer amb la tecnologia és posar-la al servei d'un projecte educatiu que estimuli els nens, i creu que la millor manera és que dissenyin i creïn les seves pròpies joguines. A més, són cada vegada més els pares que demanen als seus fills activitats en aquest sentit".

S'aprofiten un 30% més les capacitats del cervell utilitzant la visió espacial o el raonament lògic

No obstant això, la tecnologia posada al servei de la creativitat fomenta un concepte educatiu d'acord amb el moment d'evolució que viu la societat en aquest camp. Això es tradueix en el fet que en moltes escoles s'hagin posat en marxa tallers relacionats amb la robòtica i la impressió en tres dimensions dins dels plans educatius, i no només per als més grans.

I és que els nens aprofiten un 30% més les capacitats del cervell utilitzant la visió espacial o el raonament lògic, dues de les quatre capacitats que entren en joc en el procés de creació i disseny de les seves pròpies "obres". Les quatre característiques que impulsen el desenvolupament creatiu i intel·lectual en el creixement del nen quan utilitzen el disseny virtual en tres dimensions són:

Visió espacial, ja que els dissenys en 3D ajuden el nen a comprendre com serà l'aspecte de la seva joguina o de les peces que conformen la seva joguina des de múltiples perspectives. Creativitat, ja que en tractar-se de dissenys lliures poden expressar amb els seus dissenys allò que els passa pel cap amb les peces que tenen a la seva disposició. Raonament lògic. Han d'acoblar les peces amb un cert ordre que els permeti conèixer per què determinades peces són compatibles i per què unes altres no. Presa de decisions, ja que al final ells són els que determinen com volen que sigui la seva joguina pel que fa a forma, color i utilitat.

Finalment convé destacar el fet que els nens inscrits en activitats i tallers relacionats amb la robòtica, el disseny i la impressió 3D s'han multiplicat per tres en els últims anys. Això mostra el grau d'importància que els pares concedeixen als beneficis educatius que la tecnologia pot oferir als seus fills.