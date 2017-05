Aquest dijous, 18 de maig, se celebra una nova edició d'Education Talks. Es tracta d'una plataforma de trobades entre docents i professionals de l'educació que organitza la UAO CEU per debatre sobre qüestions d'innovació educativa. En edicions anteriors hi han pres part prop de 250 participants. El format preveu que es facin unes breus xerrades inspiradores per animar el posterior 'networking'. En aquesta tercera edició de les trobades, s'ha buscat una pluralitat d'enfocaments sobre transformació educativa.



Els ponents d'aquesta edició són:

Pablo Herreros . 'L'evolució humana, l'evolució en l'educació. Neurociència per a tots'.

Presentador de 'Yo, mono', La 2 TVE. Director científic del programa 'Intel·ligència emocional' de la Fundació Punset.

Sergio Castro . 'Nen als 80 i professor del S.XXI: mates, física i química al poder'

Impulsor de 'Profesor 10 de mates', un canal d'èxit a YouTube que ofereix consells sobre com ensenyar matemàtiques. Premi Bitácoras 2016 YouTube.

Marta Botet . 'Jo també participo de la meva educació'.

Estudiant. Blogaire i la primera 'booktuber' catalana. Conferenciant a Tedyouth 2015 de Nova York. Des dels 11 anys fomenta la lectura des de les xarxes socialas. Qui ha dit que els llibres han mort?

Mariano Bártoli . 'Projecte Benín: el desafiament de formar mestres amb vocació de servei'

Director d'estudis d'educació infantil i primària UAO CEU.

Frank Sabaté . 'Programa, crea, disfruta: maker a l'aula'.

Professor de l'Escola Projecte de Barcelona i membre del comitè científic del projecte Educació Demà.

Cristina Gutiérrez. 'Entrenar els fills per a la vida'.

Codirectora de La Granja Escola, de Sta. Maria de Palautordera.

Les xerrades començaran a les 19 h i posteriorment es farà un 'networking cocktail', on es podran debatre les reflexions que han fet els ponents de la jornada.