Escoles i cultura fent equip

Des del 2013, onze centres educatius del Raval han apadrinat diversos equipaments culturals del barri en el marc d'un projecte d'innovació pedagògica capdavanter a la ciutat. El programa 'Apadrina el teu equipament', que enguany arriba a la quarta edició, ha permès a més de 2.000 alumnes de 2 a 17 anys conèixer de primera mà els equipaments del seu barri i participar en propostes formatives creades, conjuntament, pels centres escolars i pels responsables educatius dels grans equipaments culturals. Es tracta d'una iniciativa pionera a la ciutat.

Coordinat per la Fundació Tot Raval i emmarcat en el Pla d'Educació del Districte de Ciutat Vella, el programa 'Apadrina el teu equipament' ha generat des de 2013 una quarantena d'apadrinaments entre onze centres educatius del Raval i els equipaments culturals més importants del barri, com l'Arts Santa Mònica, el CCCB, el CSIC-IMF, la Filmoteca de Catalunya, la Fundació Joan Brossa, el Gran Teatre del Liceu, el MACBA, el Museu Marítim de Barcelona, el Memorial Democràtic o el Palau Güell.

En cada apadrinament, l'equipament cultural adapta l'oferta educativa a les necessitats de les diferents etapes escolars i idea propostes formatives de llarga durada, que l'escola integra en el currículum acadèmic. El professorat rep formació especialitzada per part dels centres culturals i, en alguns casos, aquests centres ofereixen visites guiades a les famílies dels alumnes.

'Apadrina el teu equipament' va néixer amb el suport del projecte municipal Raval Cultural per convertir la cultura en un dret i en una eina de cohesió social. Avui segueix sent una iniciativa pionera a la ciutat i es consolida any rere any sense abandonar els seus objectius: "D'una banda, volem que les escoles obrin les portes al barri i, de l'altra, que els equipaments culturals s'acostin a les veïnes i veïns a través de l'alumnat i les seves famílies" explica l'Anna Rami, dinamitzadora de l'Apadrina. En aquesta darrera edició s'han sumat a la iniciativa el Memorial Democràtic, l'Arts Santa Mònica, el CSIC-IMF i la Fundació Joan Brossa.

L'art arriba al Parvulari i a la gent gran

Un dels tàndems més singulars del projecte Apadrina el protagonitzen el MACBA i l'escola bressol Mont Tàber, que van començar a col·laborar el 2015 amb un programa d'art contemporani adreçat a infants de 2 i 3 anys. "Ens va semblar interessant treballar amb infants d'aquesta edat i obrir-nos a les famílies del barri, que en molts casos no havien entrat mai al nostre equipament", explica l'Ariadna Miquel, coordinadora d'educació del MACBA. I afegeix: "Gràcies al projecte hem aconseguit una triangulació interessant entre el centre d'art, les educadores de les escoles i les famílies dels infants i aquest efecte dominó ara es produeix amb altres escoles".

Els apadrinaments també han servit perquè infants i joves s'apropin a altres col·lectius del barri, com les persones grans o amb diversitat funcional. El treball conjunt entre l'INS Miquel Tarradell i cinc equipaments culturals del barri ha permès que 35 estudiants de cicles de grau mitjà organitzin visites guiades i tallers en aquests equipaments per a persones en situació de dependència. "Els fruits d'aquesta col·laboració han estat meravellosos tant per a l'alumnat com per a les veïnes i veïns en situació de dependència que, en el 95% dels casos, no havien trepitjat mai els equipaments culturals que tenen a prop de casa", valora l'Úrsula Soms, una de les responsables dels apadrinaments de l'institut.