Sóc mamà i autònoma i a l'estiu ¿què fem amb els nens?

Com diu una de les meves millors amigues, "ja portem la setmana de gom a gom com perquè a més li hagem de posar extres, perquè llavors nena ja no arribem" I és que quan comença el mes de juny, l'alegria dels meus fills per acabar el curs, és directament proporcional al meu estrès, en pensar què vaig a fer amb ells, si el meu horari laboral és el mateix que a l'hivern.

Aquest mes m'han demanat molts articles sobre la síndrome de la dona esgotada, i que a Anglaterra ja es coneix com a Síndrome TATT "Tired all the Time", és a dir cansades tot el temps. I no és que estigui cansada tot el temps, la veritat, hi ha dies que fins i tot em semblen fàcils, però cal entendre que les vuit hores que els nois estan a l'escola, et deixen tranquil·la perquè saps que estan bé.

El que esgota és pensar en tot i en tots. El meu estupendo de vegades em diu "No siguis tan ràpida, deixa'm un marge de temps perquè ho miri jo", però és que al final, com mirar segons què, és vital perquè el meu cap descansi amb tot planificat, al final sempre ho miro tot jo. I no us cregueu, estic aprenent a no programar tot, però és que la vida ordenada m'encanta, com ja has vist en el meu llibre "Fes-te la vida fàcil".

Però a l'estiu, la vida fàcil requereix o temps o diners, no hi ha molt més.

Així que agafo la llibreta a la cuina i començo a fer llistes: Si aconsegueixo quadrar el pressupost, els nens podran anar-se'n de campaments alguns dies al juliol, si després volguessin anar-se'n dos o tres dies a la platja amb els avis estaria bé, però millor descarto aquesta opció que a l'hivern ja estan carregats d'obligacions abueriles, així que és millor que descansin. Mmm... també poden quedar-se a casa, fer algunes tasques domèstiques, anar al gimnàs, jo escapar-me a dinar i tornar a anar-me xiulant, per tornar a casa a les vuit tocades... clar que no són petits, però és que no es crien sols com els pollastres només donant lis de menjar i un sostre, cal estar si no perds el fil...

¿I sabeu què? Que cap opció m'agrada, perquè el que jo vull és no córrer, ni pensar que arribo a mig fer a tot. Jo vull treballar mitja jornada, venir a casa al migdia i quedar-me amb els meus fills per veure una peli, fer la migdiada junts, xerrar, o simplement perquè sentin la meva presència a casa mentre els veig créixer.

Jo vull dedicar mitja jornada a cada treball que tinc, i es podria dir que tinc dos: sóc mamà i autònoma. La veritat és que en els temps que corren ser la teva pròpia cap et permet arreglar-te una mica els horaris per conciliar, puc entrar més tard si algun nen està malalt, o cal portar-lo a algun lloc, o quadrar els horaris amb el pare de les criatures.

I això és important, tenir un compi amb qui et pots et pots combinar els horaris sabent que els teus nens estaran cuidats i atesos pel seu papà, de diferent manera a com els cuido jo, però és el seu papà i amb això hi ha prou. Encara que això suposi pensar en què compraràs perquè es pugui cuinar fàcil, o en si deixes alguna cosa cuinada perquè l’Estupendo no s'estressi, etc.

Seria una petita victòria no haver de dividir-me per la meitat. No tenir dones al meu voltant amb més angoixa que jo per la mateixa causa, entre elles les meves empleades, pacients o amigues, però és que cadascuna només pot fer el que pugui en el seu paper.

Jo crec que si les famílies parlem dels horaris i després anem a parlar-ho amb els nostres caps, i proposem alguns canvis en l'oficina, tal vegada se'ns donin, a canvi de recuperar hores al setembre, o de renunciar a cobrar les hores de menys.

Ja sabem que hi ha feines en les que no serà possible, però les que si podem, hem d'anar als despatxos a parlar amb els caps, perquè si no ho fem, sembla que tot ens va bé i no és així, cal reivindicar més fort i més alt poder conciliar el nostre treball amb la nostra maternitat, jo ja he plantejat una xerrada amb el meu Estupendo sobre això, avui tot prenent un mojito, que vulguis que no, dona més ganes de parlar-ne, perquè per ells no hi ha estrès.

També em reuniré amb mi mateixa, per veure cóm puc fer-m’ho més fàcil. Pot ser algun dia, les dones en els llocs de comandament puguem ser el que prediquem, i pot ser algun dia els pares es coresponsabilitzen de les seves tasques com a pares i companys de vida, en comptes d'ajudar-nos molt.

Pot ser així, les mares deixaríem d'estar tan cansades, i tindríem temps fins i tot de prendre'ns un mojito estiuenc amb l’Estupendo. I si només fos perquè tothom se sentís més valorat i apreciat i estigues més content... ¿No seria prou la victòria?

Bones Vacances família. Tots farem el que bonament puguem. I en un no res, setembre trucarà a la porta i tots li obrirem alleujats.