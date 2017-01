Tres secrets per començar amb bon peu l'Any 2017

Tres secrets per començar amb bon peu

Cap pessimista ha descobert el secret de les estrelles, ni ha navegat per mars desconeguts, ni ha obert una nova porta a l’esperit humà.

Hellen Keller

Quan anava a escola les monges em deien que al començar l’any teniem una llibreta en blanc per anar-hi escrivint coses bones, els propòsits per l’Any Nou. Vaig seguir el consell que no em va anar malament i l’he conservat. Ara mateix tinc la possibilitat de fer-ho amb el meu iphone: una frase, una paraula o un recordatori d’una vivència maca m’anima a viure feliç i em trobo més motivada en moments de cansament o de desànim.

No cal destacar que tots passem per temporades més o menys feixugues perquè som humans i perquè rebem moltes pressions. En tenim d’interiors, degudes al nostre temperament i en tenim d’externes degudes al nostre entorn i a la convivència... ja ho diem sempre: “La convivència, és un trencaclosques”.

De petita, d’adolescent o de jove a la meva llibreta hi escrivia: seré més simpàtica, seré més generosa o seré més bona. Ara a Notes de l’iphone ho concreto d’una altra manera.

Fa tants anys que ens seguim que us deixo tres secrets de mostra ... ja hi afegireu els vostres, si us va bé:

1.- Amor propi a la butxaca (escolto i no vull tenir sempre la raó). 2.- Confio amb els altres (si m’enganyen pitjor per ells). 3.- Agraïment i bones maneres (un somriure i una rialla de cor alegra l’espai familiar i el de la feina).

Podria anar desvetllant-ne més però com que tots som diferents penso que ara que iniciem Nou Any cadascú trobarà aquells objectius concrets que necessita aprofundir per créixer i ajudar a créixer. Caldrà que aquests objectius estiguin amarats d’esperança, que siguin positius i que no siguem perfeccionistes. La concreció d’un repte petit és millor per complir-lo que expectatives massa ambicioses i generals. Siguem realistes!

Us desitjo un 2017 amb força feina! Sé que l’estrès del treball pot ser saludable si sabem activar imaginació i intel·ligència per resoldre problemes.

Finalment també us desitjo que visquem amb serenitat i per això hem de cercar temps per nosaltres per contemplar el que hem fet i donar gràcies de tenir 24 hores cada dia per omplir-les de bellesa. El que fem “contagia” el nostre entorn tot i que, sovint, no es vegin resultats immediats.

Amigues i amics del bloc de "La convivència, un trencaclosques": Molt BON ANY 2017