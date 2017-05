Apropar la serra a la soledat

Apropar la serra de Tramuntana a sectors més desestructurats o amb més dificultats. Aquest és un dels objectius que el CEIP La Soledat ha pogut dur a terme gràcies al projecte d’aprenentatge servei sobre la serra de Tramuntana que el Consell de Mallorca ha engegat.

“A partir de l’aprenentatge, crees un servei a la comunitat”, explica Vicente Jiménez-Bravo, un dels tres mestres -juntament amb Marina Gasull i Aina Maria Jiménez- que ha posat en marxa la iniciativa al centre, titulat La Serra al barri. Es va voler donar resposta a unes “carències” que hi ha a la societat. “En el nostre barri, vàrem veure que el problema principal és que la gent no coneix la serra de Tramuntana”, exposa Jiménez. En aquest sentit, assegura que es va voler “començar des del més bàsic: donar-la a conèixer al barri”.

El premi final va ser poder anar a passar dos dies a un alberg del Consell a la Serra. Una mesura que va acostar les classes a la natura que té Mallorca; de manera gratuïta, podent donar facilitats. “A algunes de les nostres famílies, els costa molt poder pagar l’autocar o altres activitats complementàries. Tenir un servei gratuït era un privilegi total”, explica Jiménez.

L’experiència va ser, diu, una de les millors que han pogut viure en el centre. En aquest sentit, assegura que els infants ho recordaran durant tota la vida.

RESPECTE A LA NATURA

Que els estudiants s’hagin pogut sentir partícips de quelcom important, i veure que el que aprenen té una finalitat més enllà dels estudis, ha estat un element que ha ajudat força a poder dur a terme aquest projecte amb il·lusió. Totes les àrees del CEIP La Soledat s’han ajuntat per poder treballar. Així, els alumnes aprenen des de diversos àmbits.

El tema principal que han après els alumnes és el “respecte al medi ambient”. Així ho defineix Vicente Jiménez, en veure els resultats que el projecte està proporcionant. La intenció és ampliar-ho els propers anys, amb més alumnes implicats i molts més mestres. Fins i tot, fer xarxa amb centres dels voltants per tenir més facilitats a l’hora de poder engegar iniciatives d’aquest tipus.

L’interès per treballar com a contingut el patrimoni de la Serra té suport per diversos motius, expliquen des del centre. Un d’ells és que el CEIP La Soledat ha estat un dels membres fundadors de la Xarxa d’Escoles Associades de la Unesco a l’Estat i n’ha format part durant 32 anys. Aquesta iniciativa parteix dels mestres Miguel Ángel Mansilla, que va ser director del CEIP Guillem Mesquida, i Antonio Jiménez, director durant molts d’anys del CEIP La Soledat. Des del centre asseguren “que varen tenir una visió precursora del que són objectius cabdals en l’educació del s. XXI”.

A les Balears, només tres centres escolars formen part d’aquesta xarxa (CEIP Es puig de Sóller, CEIP Son Serra i el CEIP la Soledat), tot i que enguany La Soledat ha sortit de la xarxa. Hi ha més de 10.000 escoles de tots els nivells al món “sense barreres de cap tipus com nivells educatius. llengües, religió i titularitat”. L’objectiu de la Unesco, en aquest sentit, és la creació de la xarxa per recuperar tan aviat com sigui possible els sistemes educatius destruïts a Europa per la II Guerra Mundial. “Les escoles que en formaven i en formen part actualment es comprometen a treballar en pro de la comprensió internacional, la pau, el diàleg intercultural i el desenvolupament sostenible a través de l’educació de qualitat”, detallen.

Així, entre els objectius que se cerquen hi ha el d’educar per la pau i els drets humans; pel desenvolupament sostenible; per l’educació intercultural i per l’educació per al patrimoni material i immaterial. De fet, és en aquest darrer eix en què la participació dels mestres i alumnes d’aquests cursos implicats del CEIP de La Soledat es conjuga amb els objectius de la Unesco. De fet, el centre apunta que concorda amb l’estratègia Unesco 2011-2021, “que proposa treballar amb la realitat i apropar-la a l’escola perquè els alumnes puguin preparar-se per afrontar els desafiaments com a subjectes actius i positius en un món sostenible”.

ELS PROJECTES

Una de les primeres mesures que el CEIP La Soledat va dur a terme per donar a conèixer la seva activitat és crear un blog (http://laserraalbarri.blogspot.com.es). Després, es va realitzar un codi QR que es va repartir per tot el barri per tal de posar a disposició de les persones la informació.

Al centre també s’han realitzat imants amb dibuixos de la serra de Tramuntana. Però des de l’art es pot passar, també, a la literatura. Per exemple, s’ha treballat la flora de la Serra, com el romaní i l’olivera, per inspirar poemes. S’han fet altres sortides, com anar a Lluc; s’ha observat i sentit el bosc; s’ha tingut una aproximació a la pedra on es fa o s’ha fet senderisme.

La il·lusió, el respecte i aprendre han estat els tres eixos que han fonamentat aquest projecte, que es repetirà amb més força. El CEIP La Soledat així ho assegura per acostar la natura allà on és invisible. “La Serra és un paradís incomparable”, conclou Jiménez, que posa èmfasi en l’oportunitat que han pogut tenir els seus alumnes per conèixer de prop el patrimoni d’aquest indret.