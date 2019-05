Cotxes ratllats

Moltes vegades rebo els agraïments de companys d’ofici que celebren que hi hagi una veu que parli de tot el que ens passa a les aules per increïble que sembli. La nostra relació amb els alumnes normalment és molt satisfactòria, tot i les lluites de cada dia. Si aguantem és perquè ens agrada aquesta feina. Fer classe a secundària desgasta i reclama molta energia, però sempre em fa més feliç que tota la burocràcia que em demanen.

Ara s’acosta el final de curs, quan els professors decidim destinacions per a l’any vinent i les direccions valoren la continuïtat o no de la plantilla. Hi ha docents, però, que pateixen exageradament les ires dels alumnes. També és cert que no tothom treballa amb prou professionalitat o simplement no troba els recursos necessaris per sintonitzar amb els seus alumnes. Els mals professors també són dins del sistema. Però això no justifica de cap manera el nivell de crueltat que poden arribar a exercir els alumnes contra ells.

Quan un grup decideix col·lectivament que no vol un professor, comença a buscar tot tipus de mètodes per fer-lo fora. Això pot passar directament per rebentar-li les classes, aconseguir que la convivència sigui insuportable i fer-li perdre els nervis, és a dir, que cometi un error amb el qual s’obri una queixa a direcció. Quan els representants del grup van directes a direcció o al cap d’estudis, s’inicia un estira-i-arronsa sobre qui té més raó, si el professor o els alumnes. El que hi té més a perdre sempre és el docent, perquè d’entrada ja se’l qüestiona professionalment.

Aquests casos, que són força habituals, poden acabar de diverses maneres. Una és que el conflicte s’arregli, o que el professor agafi una baixa indefinida. Però, si els alumnes no queden satisfets, comença la guerra bruta. Sempre hi ha aquell que proposa mesures alternatives. Comencen a espiar-lo i, si té cotxe, ja pot tremolar. Conec molts companys que als voltants de l’institut s’han trobat el seu vehicle ratllat o guixat amb insults, amenaces de mort, fins i tot un penis pintat amb retolador permanent. Els casos més greus han estat les rodes punxades. En conec un parell que van patir accidents a la carretera. Normalment no els passa gran cosa als alumnes responsables, dins del seu mig anonimat. Això sí, el professor ja no torna, i tampoc ho oblida.