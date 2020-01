Us vull proposar un repte bonic i saludable de cara al nou any que acabem d’encetar: celebrar la vida amb un mínim de 366 likes perdurables (enguany és any de traspàs). Una mitjana d’un per dia. Potser us esteu preguntant què són els likes perdurables. Doncs són les paraules boniques, els bons moments, les bones estones, la bona gent, els sentiments conscients i profunds d’estimació o de gratitud, els gestos delicats, els aprenentatges vitals... En definitiva, tot allò que ens deixa petjada en el cor, que ens omple d’alegria, que ens fa la vida més grata o ens ajuda a ser millors persones.

Molts de nosaltres i dels nostres fills o alumnes ens fem un tip de posar likes a les xarxes socials. Probablement també en rebem una pila. Però de ben segur que molts són efímers, d’efectes fugaços o inexistents. Una majoria són mers automatismes, clics amb el dit sense més transcendència, que oblidem tan bon punt els acabem de rebre o de posar. Com un parell de petons de cortesia o els “gràcies” que són un simple formulisme. Així que no són aquests els tipus de likes que us convido a practicar. Els que us proposo són els que, bé perquè ens il·luminen alguna meravella de les persones que ens envolten, o del món, o de la humanitat, o del viure o de nosaltres mateixos, se’ns colen a dins i s’hi queden. I ens fan estimar més la vida. I ens fan venir ganes de viure-la més plenament. I, sobretot, de ser persones més bones, més amables, més agraïdes, més humanes.

Els likes perdurables que plantejo són likes actius. Per tant, no es tracta de rebre’ls sinó de generar-los. Els que puguem rebre han de ser benvinguts i agraïts, però computaran a part. Els 366 perdurables són likes que han de sorgir de nosaltres i que hem de donar o donar-nos.

Si us sembla, us en suggereixo uns quants. Canviar pantalles per mirades. Whatsapps per abraçades. Missatges de veu per trobades. Dits que teclegen per mans entrellaçades i llavis que petonegen. Likes prefabricats per amanyacs personalitzats. Emoticones virtuals per rialles reals. Posts a les xarxes per carícies de l’ànima. Discursos grandiloqüents per paraules senzilles i dolces. Selfies i instastories per imatges gravades al cor. Si us apunteu a col·leccionar-los, demà, nit de Reis, és un dia ben bonic per començar.