I tant, si s’hi ha d’atrevir!

Recordo una de les vegades que vaig anar a Galícia de petit. Sortida amb la família d’allà a la vora del riu, a Verín. Quan marxàvem, deixaven allà, al riu, la bossa amb les deixalles. Amb la meva ingenuitat de 10 anys, vaig dir que ens l’hauríem d’emportar i, davant les mirades una mica fotetes dels parents, la meva àvia em va justificar dient: “Es que se lo enseñan en la escuela”. No era del tot cert, però una mica sí. Si més no, aquella bossa no es va quedar al riu. Llegeixo aquests dies reaccions al discurs i a les accions de l’activista Greta Thunberg. Moltes són d’exasperació foteta… però també n’hi ha de rabioses i ofensives. Fem llista:

“Hi ha molta gent que fa coses pel medi ambient des de fa molt temps, i aquesta noia que acaba d’arribar rep tota l’atenció”. Que ella sigui coneguda no vol dir que els altres no siguin reconeguts. Per què fem el que fem: per ideals o per la fama?

“No ha fet res, només plantar-se amb un cartell i fer vaga”. Els gestos més poderosos són sovint els més senzills, que mouen a replicar-los i anar més enllà. Sou moltes les escoles que heu engegat campanyes de sensibilització, de visibilització i de neteja i canvis en positiu. Em sembla ofensiu que es menystinguin totes aquestes iniciatives, tot aquest esforç.

“Està manipulada per grups de pressió i pels seus pares”. En canvi, toootes les empreses que empudeguen i contaminen són independents i només les mouen els sentiments més purs, oi? Va, home, va!

“El seu discurs és simplista”. És que la cosa és la que és. Jo també penso que és senzill: o frenem, o petem. El com frenar és complicat, sí, però si no hi ha la voluntat, el vehicle s’accidentarà, sí o sí.

“No pot adreçar-se als governants, als adults, d’aquesta manera. Diu que com ens atrevim? Com s’atreveix ella?” O sigui, volem infants i joves assertius i amb esperit crític… però que no atabalin. És això? I això ho diuen sovint adults que quan eren joves van lluitar pels seus ideals polítics…

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: si la Greta Thunberg fa que les nostres criatures actuïn, ja m’està bé. Perquè ens hem de moure. Ja. I tots els gestos, totes les accions, totes les iniciatives compten. I tant, si ens hi hem d’atrevir!