La innocuïtat del 5G

L’Ajuntament de Barcelona ha retirat de la seva web un article que afirmava que “el 5G no és innocu”. En el text s’invocava el “principi de precaució” -que hauria de significar “abans de fer això, comprovem que no sigui perillós”-, però que en boca d’alguns sembla que vulgui dir: “He decidit que això és perillós, i res del que pugueu fer o dir em convencerà mai del contrari”. Perquè, esclar, el principi de precaució ja s’ha aplicat, s’han fet els estudis oportuns, i les autoritats de països seriosos han decidit que el 5G ja es pot posar en marxa.

Els arguments contra el 5G són notablement similars als que ja havíem sentit contra el 4G, el 3G, el wifi, el telèfon mòbil en general, els microones o la televisió (sí, els nostres pares ens en feien seure lluny perquè la radiació “produïa càncer”, ho recordeu?). Tothom té tele i mòbil, en qualsevol punt de la ciutat podem detectar una dotzena de senyals wifi dels veïns... Sembla mentida que encara hi hagi supervivents.

Un dels arguments és que l’OMS (concretament la IARC, l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer) ha classificat les radiofreqüències com a possiblement cancerígenes (nivell 2b). Existeix un nivell 1, “cancerigen”, i un nivell 2a, “probablement cancerigen” (es pot trobar la llista a la web de la IARC); en el grup 2b, al mateix nivell que els camps electromagnètics, hi són, per fer-nos una idea, l’àloe vera, treballar a la fusteria o la neteja en sec, o el talc per a bebès. Al grup 2a (més sospitosos, però no necessàriament més perillosos) hi tenim els fums que es produeixen al fregir, treballar al torn de nit o la carn vermella. Al grup 1, decididament cancerígens, hi ha els anticonceptius, la contaminació atmosfèrica, el bronzejat amb UVA, la pols de fusta, el plutoni, els raigs gamma o la reparació de sabates.

L’article contra el 5G provenia de La Fàbrica del Sol, un organisme municipal d’educació ambiental. Sembla que consideren sol una paraula positiva, que ens parla de natura i ecologia. Però la llum solar sí que és clarament cancerígena, és al grup 1 de la IARC, i produeix milers de morts cada any. Ens fa més por una novetat amb un mínim perill hipotètic que una cosa molt perillosa però a la qual ja ens hem acostumat. El mòbil mata, però no pel càncer, sinó pels accidents mentre parlem o ens fem una selfie.