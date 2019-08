Distanciar-se dels pares

'Ronja, la hija del bandolero' comença amb el naixement de la protagonista, una nena que és la nineta dels ulls del seu pare, el cap del clan d’un grup de lladres. Durant els primers episodis, aquesta sèrie del prestigiós Studio Ghibli sembla la història de descoberta del món de la nena. En realitat, és la història de com aquest procés de descoberta fa que es formi la personalitat de la nena i que es vagi allunyant de les idees del pare que tant l’adora. A mesura que es fa gran, la Ronja comença a entendre el lloc on ha nascut i fa preguntes. És així com es fa valenta i decidida, i també com descobreix que el seu pare roba com a estil de vida i que manté una rivalitat amb el cap del clan veí. Però hi ha un moment en què s’adona que és ella qui no encaixa amb tot això. Es fa amiga del fill del cap del clan enemic i decideix prendre decisions diferents de les que prendria el seu pare. I aleshores ve el daltabaix. Aquell pare sobreprotector i entranyable mostra una cara fosca al no tolerar el distanciament de la filla, i s’arriba al nus del conflicte d’una sèrie que fa preguntes pertinents sobre les expectatives dels progenitors sobre els fills, i al revés.

La sèrie embolcalla aquestes qüestions amb els éssers fantàstics i el sentit de l’humor habitual de l’Studio Ghibli. La tècnica d’animació que han fet servir no és la de les pel·lícules i notareu certa rigidesa en els moviments dels personatges però el disseny és excel·lent i reinventa amb un univers propi el text de l’autora original. I és que la sèrie es basa en una història d’Astrid Lindgren, que sempre ha sigut un referent de l’estudi japonès, especialment per a Hayao Miyazaki (tot i que la sèrie la dirigeix el seu fill, Goro). Com que és una sèrie, es pren el seu temps tant pel que fa al ritme, que convida al gaudi de les imatges, com pel que fa al desenvolupament de la protagonista. L’evolució de la Ronja és poc comuna en les sèries infantils, i a poc a poc es van afegint pensaments propis a la seva personalitat. Finalment, esdevé un model positiu de personatge que vol fer el seu propi camí a la vida i lluita per fer valer la seva manera de veure el món, encara que difereixi de la dels seus progenitors. La sèrie es troba en DVD i Blu-ray i s’aconsella a partir dels 7 anys.