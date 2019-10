Com tractar la febre

Ja hem dit que fer baixar la febre despullant el nen o xopant-lo amb aigua calenta no és una bona idea, i que fer-ho amb aigua freda, o amb alcohol, o sense donar-li abans un antitèrmic, és una molt mala idea. La febre no és una malaltia sinó un símptoma. La temperatura no ens indica si la malaltia és greu o no. La febre és un mecanisme de defensa de l’organisme, que accelera la producció de defenses i frena la multiplicació d’alguns microbis.

Fer baixar la febre no ajuda a curar la malaltia (al contrari, diversos estudis mostren que els antitèrmics poden empitjorar, per sort només una mica, algunes infeccions). La temperatura elevada només és perillosa per si mateixa quan supera els 40,5 graus (i sobretot si supera els 42); i és molt difícil arribar-hi amb una infecció. Es dona més en cops de calor o d’altres problemes. No, el seu fill amb otitis o un refredat no arribarà a 40 graus, encara que no li doni cap medicament. I una cosa més. Els antitèrmics no eviten les convulsions febrils ni les reaccions a les vacunes.

L’únic motiu per abaixar la febre és, doncs, el benestar del nen quan es troba malament, adolorit, aixafat i pateix. Aleshores es considera que el petit risc d’empitjorar o d’allargar una mica la malaltia es compensa amb el benefici de fer que el nen es trobi millor. Però si un nen amb febre continua jugant feliç, no convé donar-li cap antitèrmic; i, si dorm, no convé despertar-lo. Si el nen ha de patir perquè li donem el xarop a la força, no val la pena; no és un tractament imprescindible. No cal fer baixar la temperatura a 36,5; només cal que el nen es trobi millor.

Els antitèrmics habitualment usats en nens són el paracetamol i l’ibuprofèn. L’eficàcia o el risc d’efectes secundaris són semblants. La dosi depèn del pes, no de l’edat ni de la temperatura ni de la gravetat. Paracetamol, 10 a 15 mg/kg, que es poden repetir al cap de 4 hores, amb un màxim total de 90 mg/kg en 24 hores. Ibuprofèn, 10 mg/kg, que es poden repetir a les 6 hores, amb un màxim total de 40 mg/kg. La majoria d’experts recomanen no alternar-los, perquè això augmenta els possibles efectes secundaris. I compte: alguns xarops poden tenir concentracions diferents; comprovi’n bé la quantitat. I cal mantenir-los fora de l’abast dels nens, perquè la intoxicació pot ser molt més perillosa que la febre.