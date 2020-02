Per veure els teus ulls tan bonics

Em pregunten sovint com podem evitar que els nostres fills i filles estiguin tot el dia enganxats a les pantalles. Doncs bé, de coses que podem fer i que convé fer n’hi ha moltes. Començant per mirar de no ser nosaltres els primers enganxats. ¿Som dels que mirem el mòbil cada pocs minuts? ¿El portem sempre a sobre? ¿No podem sortir de casa sense? ¿Patim si ens el deixem o si estem sense connexió? ¿Li donem prioritat absoluta sobre quasi tot?

Estar constantment connectats, a més de l’efecte mirall per als fills, ens impedeix estar disponibles quan ens necessiten i fa que nois i noies també vagin tancant-se i refugiant-se cada cop més en el món virtual. Hi aniran a buscar l’entreteniment, la comunicació, el reconeixement, l’atenció, la companyia, l’orientació i tot allò essencial que els manca en nosaltres.

També cal tenir cura de no ser nosaltres els que els creem l’addicció, convertint el mòbil o la tauleta tàctil en recursos perquè s’entretinguin i ens deixin tranquils. Proporcionem-los, des de petits, temps de connexió digital zero, rics en quantitat i en quantitat, alternatives atractives a les pantalles. Quines? Oferim-los-en algunes nosaltres i obrim-nos també a les seves propostes. Donem-los a conèixer passions o aficions nostres, aquelles coses que ens encanten, que ens agraden, que ens fan vibrar. Fem-ho amb el propòsit de compartir bons moments i amb el de convidar-los, alhora, a explorar i descobrir les seves pròpies passions, allò que els agrada i els fa vibrar a ells. Mostrem-los l’entusiasme propi per contagiar-los i ensenyar-los a entusiasmar-se per alguna cosa.

És evident que de motius per dosificar l’ús de les pantalles o per rescatar-los del seu influx n’hi ha una bona pila de prou poderosos, relatius, per exemple, a qüestions com ara el benestar general, la salut ocular, la capacitat de concentració, la presència plena, la necessitat del tacte i el contacte físic, les delícies exclusives de la vida offline... Amb tot, us he de dir que el meu preferit és dir-los que els volem fora de les pantalles per veure els seus ulls tan bonics; perquè en cap aplicació ni web hi hem trobat mai una meravella comparable; perquè ens encanta mirar-los i que ells es mirin les nostres mirades; tot plegat perquè puguem gaudir del regal que són i del goig immens de tenir-nos.