Trieu una escola que es mulli!

Escric aquest article encara sota els efectes de l’atac de neutralitat que ha portat a fer que la policia irrompi a les escoles i s’endugui tot el que fos de color groc, per partidista. Espereu, espereu, tornem-hi: La Policia Ha Entrat A Les Escoles I S’ha Endut Coses De Color Groc. Ho heu paït? Perquè jo encara no.

Es veu que l’escola ha de ser un espai de neutralitat. Però quina mania! Que l’escola no és, no pot ser neutra, carai! A l’escola som tendenciosos, i tant! Lluitem per la justícia, treballem incansablement perquè els talents de cada criatura es desenvolupin i brillin, ho fem tot perquè convisquin amb respecte i afecte… Sí, adoctrinem en l’acollida, en l’educació per a tothom, què passa?

Mireu, si les escoles haguessin de ser neutres … no hi hauria escoles. En l’origen de tota escola hi ha una iniciativa valenta de persones que van donar resposta educativa amb valor i coratge: en situacions d’analfabetisme, de guerra, de misèria, hi va haver un sant, una santa, una cooperativa, un grup de mares i pares que es van mullar, sense importar-los que hi hagués opinions, o fins i tot lleis, molt contràries a deixar que s’escolaritzessin infants d’aquella classe social, o d’aquella raça, o d’aquell gènere, o en aquella llengua!

Si Jesuïtes - El Clot, la meva escola, hagués estat neutra, jo no hauria començat a aprendre català a 4t d’EGB, en unes classes que eren gairebé clandestines. Però, espera, potser ara això no es pot explicar a l’escola, potser és massa partidista!

Aquesta suposada neutralitat estic convençut que és antieducativa, i absurda: ¿que potser els nens no podran cantar amb el Mic “groc, groc, groc és el vestit que porto; groc, groc, groc és tot el que jo tinc; perquè m’agrada el groc de la truita i el meu amic és un cuiner”? Si hi ha mestres que duen un llaç groc i es queden quiets una estona, ¿els consideraran decoració partidista i enviaran la policia a arrencar-los el llaç?

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: ara que estem en període de preinscripcions, trieu per als vostres fills una escola que es mulli, que opini, que lluiti, que reivindiqui, que opti… en fi, que eduqui. Bé, sempre que vulgueu fills respectuosos, assertius, capaços, humans… en lloc de peixos bullits però, això sí, molt neutrals!